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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Crean programa de financiamiento comercial para veteranos

Al hacer el anuncio, la gobernadora Jenniffer González dijo que la iniciativa ayudará a exmilitares a abrir sus propios negocios

9 de noviembre de 2026 - 6:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente y principal oficial ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, Josué E. Rivera Castro, sostuvo que los préstamos suelen aprobarse en menos de 60 días laborables. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Los veteranos, sus cónyuges o sobrevivientes tienen desde hoy, lunes, a su disposición un programa de financiamiento llamado Legado de Honor, que administra el Banco de Desarrollo Económico (BDE), para que puedan crear su negocio o acceder a capital para esos fines.

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“Este programa va a estar disponible a partir del día de hoy a través de nuestra página a través del Banco de Desarrollo Económico”, dijo la gobernadora Jenniffer González en conferencia de prensa.

“Con esta herramienta, el veterano que lleva años con la idea de abrir su colmado, su panadería o su compañía de seguridad, y que no ha podido porque le piden un dinero que no tiene, lo va a poder hacer. Con Legado de Honor, ese veterano puede recibir un préstamo de hasta $500,000 y una línea de crédito de hasta $50,000 para cubrir la renta, la nómina y las utilidades”, abundó la primera ejecutiva.

Durante la actividad, en la que estuvo presente Josué E. Rivera, presidente del BDE y el procurador del Veterano, Agustín Montañez, se informó que Puerto Rico cuenta con una población estimada de 72,728 veteranos.

La gobernadora precisó que los préstamos son con una tasa de interés fija de 6.5% y que los participantes reciben asistencia gratuita para, entre otras cosas, elaboren planes de negocio y que puedan “fortalecer sus conocimientos gerenciales y empresariales”.

La iniciativa tiene el apoyo de los programas de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, en inglés) y de la State Small Business Credit Initiative (SSBCI) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que respaldan los financiamientos mediante garantías.

Serán elegibles, según dijo la gobernadora, veteranos con baja honorable, retirados de la Guardia Nacional y de la Reserva así como sus esposas o sobrevivientes.

El presidente del BDE sostuvo que los préstamos suelen aprobarse en menos de 60 días laborables. Se informó que información de la ayuda está disponible en la página www.bde.pr.gov.

Tags
Jenniffer GonzálezVeteranosPréstamosBanco de Desarrollo Económico de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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