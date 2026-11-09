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Comité de Sequía recomendó suspender sus reuniones fijas

El grupo de agencias acordó reunirse cuando las condiciones metereológicas lo ameriten

9 de noviembre de 2026 - 5:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ingeniero Carlos Pesquera, coordinador especial para la estabilidad del agua potable en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Luego de que Puerto Rico saliera de la sequía extrema, el Comité de Sequía acordó este lunes recomendar a la gobernadora, Jenniffer González, suspender el calendario fijo de reuniones bimensuales para que solo se les convoque cuando las condiciones metereológicas lo requieran.

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Según el panorama presentado durante la reunión, no se anticipan dificultades generalizadas de abasto de agua durante la celebración de Acción de Gracias y Navidad.

Aunque las lluvias recientes han favorecido la recuperación de los principales embalses del país, aproximadamente el 15% del territorio permanece bajo sequía severa.

Según el informe meteorológico, la zona norte de la cuenca de La Plata recibió entre seis y siete pulgadas de lluvia. El embalse alcanzó esta mañana los 42.55 metros, tras aumentar 13 centímetros desde ayer y aproximadamente 75 centímetros en los últimos diez días. Este comportamiento revirtió la tendencia descendente registrada durante los pasados dos meses.

Carraízo se mantiene dentro del nivel de seguridad, con una elevación de 40.88 metros. Cidra aumentó 12 centímetros entre domingo y lunes; mientras, Toa Vaca, Río Blanco y Fajardo también registraron incrementos.

Las agencias mantendrán especial atención sobre Cidra y La Plata para evaluar la continuidad de su recuperación.

Durante la reunión -que dirigió la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana- también se discutieron interrupciones asociadas a la turbidez provocada por las lluvias, que obliga a realizar ajustes temporales en la operación de algunas plantas de filtración.

En cuanto a infraestructura, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que los trabajos de optimización de la planta Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, han permitido incorporar filtros que estaban fuera de servicio. Además, continúa la instalación de una sexta bomba en Carraízo para fortalecer la operación del sistema que abastece a San Juan y áreas limítrofes.

También, se dio seguimiento al proyecto demostrativo para rehabilitar cinco pozos. La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura espera completar la contratación esta semana, sujeto a la entrega de los documentos requeridos. La iniciativa incluirá un análisis de costo-beneficio para evaluar la incorporación de un programa permanente de desarrollo y rehabilitación de pozos al Plan de Mejoras Capitales de la AAA.

En el sector agrícola, se informó que los cultivos de ciclo corto se han recuperado y que la ganadería y los pastos avanzan hacia su normalización.

El café, entretanto, permanece como el cultivo más afectado, con pérdidas preliminares estimadas entre un 20% y un 40%. El Departamento de Agricultura continuará la evaluación de daños y la documentación necesaria para los programas de asistencia federal, se informó.

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SequíaSequía en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaJenniffer GonzálezEmbalse La PlataEmbalse Carraízo
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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