11 de octubre de 2025
Tragedia en Toa Alta: fallece mujer en silla de ruedas tras ser arrollada en la carretera PR-165

El incidente, que se reportó a las 11:15 a.m., es investigado por la Policía

11 de octubre de 2025 - 9:22 AM

Los hechos ocurrieron el martes en el hogar que compartían la agente Flores Cruzado con su pareja, también policía, y sus dos hijas, en el la urbanización La Campiña, en Toa Alta. (Archivo)
Los hechos ocurrieron el viernes.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 69 años falleció el viernes tras ser arrollada por un vehículo en el kilómetro 1.1 de la carretera 165 en Toa Alta, informó la Policía.

Según el informe preliminar, la mujer, en silla de ruedas, identificada como Iris J. Romeu Vázquez, residente de Toa Alta, “se disponía a cruzar de un extremo a otro por la mencionada vía de rodaje”.

Acto seguido, fue impactada por un hombre de 56 años que conducía una guagua Toyota Sienna, color blanca, del año 2005.

Como resultado del impacto, Romeu Vázquez resultó lesionada y fue transportada en condición crítica por paramédicos municipales hasta una institución hospitalaria donde horas mas tarde falleció.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.

El agente Luis E. Hernandez Vázquez, supervisado por el sargento Luis Serrano Concepción, adscritos a Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión a la fiscal Arleen González, se hicieron cargo de la investigación.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
