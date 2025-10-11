Tragedia en Toa Alta: fallece mujer en silla de ruedas tras ser arrollada en la carretera PR-165

Una mujer de 69 años falleció el viernes tras ser arrollada por un vehículo en el kilómetro 1.1 de la carretera 165 en Toa Alta, informó la Policía.

Según el informe preliminar, la mujer, en silla de ruedas, identificada como Iris J. Romeu Vázquez, residente de Toa Alta, “se disponía a cruzar de un extremo a otro por la mencionada vía de rodaje”.

Acto seguido, fue impactada por un hombre de 56 años que conducía una guagua Toyota Sienna, color blanca, del año 2005.

Como resultado del impacto, Romeu Vázquez resultó lesionada y fue transportada en condición crítica por paramédicos municipales hasta una institución hospitalaria donde horas mas tarde falleció.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.