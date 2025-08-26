Tras las rejas sujeto por presuntamente atacar con una jeringuilla a sexagenario en Río Piedras
La víctima desayunaba en un restaurante de comida rápida cuando, presuntamente, Edwin Narváez Ávila intentó asaltarlo
26 de agosto de 2025 - 4:27 PM
El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en la tarde del martes contra un sujeto identificado como Edwin Gabriel Narváez Ávila quien, presuntamente, intentó asaltar a un adulto mayor y luego lo agredió con una jeringuilla, informó el Negociado de la Policía.
Contra Narváez Ávila, alias “Gabo”, de 30 años y quien es una persona sin hogar, pesan cargos por agresión grave, uso y portación de un arma blanca y robo y maltrato de una persona de edad avanzada por los hechos registrados el 24 de agosto en un restaurante Burger King en la avenida 65 de Infantería.
Tras analizar la prueba, Rivera Miranda encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $125,000 que el imputado no prestó. La vista preliminar se celebrará el 8 de septiembre.
De acuerdo con el perjudicado, Narváez Ávila se le acercó a la mesa mientras cargaba un cuchillo pequeño en su mano y le exigió que le entregara $20. El sexagenario le contestó que no tenía dinero, pero este continuó intimidando al querellante.
El sexagenario, temiendo por su seguridad, de un empujón lo quitó de su lado y caminó en retroceso en dirección al mostrador, sin perder de vista al imputado.
No obstante, Narváez Ávila se le acercó y logró pincharlo con una jeringuilla en el brazo izquierdo y huyó del lugar.
Agentes de la Uniformada de Río Piedras detuvieron, en la noche, a Narváez Ávila en la intersección de la calle De Diego y la carretera PR-181.
Paramédicos de Emergencia Médicas del Municipio de San Juan brindaron asistencia al perjudicado y lo transportaron a un hospital de la zona. Su condición fue descrita como estable.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.
