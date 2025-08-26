Opinión
26 de agosto de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas sujeto por presuntamente atacar con una jeringuilla a sexagenario en Río Piedras

La víctima desayunaba en un restaurante de comida rápida cuando, presuntamente, Edwin Narváez Ávila intentó asaltarlo

26 de agosto de 2025 - 4:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contra Edwin Gabriel Narváez Ávila, alias “Gabo”, de 30 años y quien es una persona sin hogar, pesan cargos por agresión grave, uso y portación de un arma blanca, robo y maltrato de persona de edad avanzada, por hechos ocurridos en el restaurante Burger King de la avenida 65 de Infantería. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en la tarde del martes contra un sujeto identificado como Edwin Gabriel Narváez Ávila quien, presuntamente, intentó asaltar a un adulto mayor y luego lo agredió con una jeringuilla, informó el Negociado de la Policía.

RELACIONADAS

Contra Narváez Ávila, alias “Gabo”, de 30 años y quien es una persona sin hogar, pesan cargos por agresión grave, uso y portación de un arma blanca y robo y maltrato de una persona de edad avanzada por los hechos registrados el 24 de agosto en un restaurante Burger King en la avenida 65 de Infantería.

Tras analizar la prueba, Rivera Miranda encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $125,000 que el imputado no prestó. La vista preliminar se celebrará el 8 de septiembre.

De acuerdo con el perjudicado, Narváez Ávila se le acercó a la mesa mientras cargaba un cuchillo pequeño en su mano y le exigió que le entregara $20. El sexagenario le contestó que no tenía dinero, pero este continuó intimidando al querellante.

De acuerdo con el perjudicado, Narváez Ávila se le acercó a la mesa mientras cargaba un cuchillo pequeño en su mano y le exigió que le entregara $20. El sexagenario le contestó que no tenía dinero, pero este continuó intimidando al querellante.
Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del CIC de San Juan, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos, por parte de la Fiscalía, por Agresión grave (art.109 CP); Uso y portación de Arma Blanca (art.6.06 de la Ley de Armas); Robo (art.189 CP) y Maltrato de Persona de Edad Avanzada (art.127A CP) a Edwin Gabriel Narváez Ávila, alias “Gabo”, de 30 años y quien es una persona sin hogar. (Suministrada)

El sexagenario, temiendo por su seguridad, de un empujón lo quitó de su lado y caminó en retroceso en dirección al mostrador, sin perder de vista al imputado.

No obstante, Narváez Ávila se le acercó y logró pincharlo con una jeringuilla en el brazo izquierdo y huyó del lugar.

Agentes de la Uniformada de Río Piedras detuvieron, en la noche, a Narváez Ávila en la intersección de la calle De Diego y la carretera PR-181.

Paramédicos de Emergencia Médicas del Municipio de San Juan brindaron asistencia al perjudicado y lo transportaron a un hospital de la zona. Su condición fue descrita como estable.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBurger KingRío PiedrasCICArrestosDeambulantes
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
