Turista estadounidense muere tras practicar “snorkeling” en la playa El Escambrón

Un turista estadounidense murió esta mañana luego de ser rescatado mientras practicaba el deporte de “snorkeling” en la playa de El Escambrón, en San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 11:25 a.m. de este viernes alertó a las autoridades de una persona que había sido arrastrada por la corriente marina en la mencionada playa.

El querellante dijo que observó que el perjudicado, identificado como William Leong, de 70 años y residente en el estado de Nueva York, practicando el “snorkeling”. pero después de varios minutos se percató que el hombre no se movía.

Un empleado que labora en la playa puedo extraer al septuagenario fuera del agua y brindarle los primeros auxilios realizándoles compresiones en el pecho. Paramédicos de la ciudad también llegaron al lugar y transportaron a Leong hasta el Doctor’s Center, en Santurce, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales a las 12:31 p.m.

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A la escena se movilizó personal de la Unidad Marítima de la Policía, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de la ciudad de San Juan.