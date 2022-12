Un vídeo grabado por la cámara corporal del policía que intervino con la mujer arrestada mediante el uso de un taser en Utuado contradice las expresiones de la fémina con respecto a lo que sucedió antes de ser neutralizada con dicho instrumento.

Los hechos en cuestión se reportaron en la tarde del pasado miércoles, 14 de diciembre, en la calle Dr. Cueto de dicho municipio, cuando el agente Eric Matos Rodríguez detuvo a Amanda Santiago López por violación a la Ley de Tránsito al, presuntamente, utilizar un teléfono celular mientras conducía.

La mujer de 25 años alegó, el pasado 17 de diciembre, en entrevista con El Nuevo Día que temió por su vida al ver que el oficial “me pidió hostilmente los documentos”, en referencia a su licencia de conducir y registro del vehículo de motor que manejaba.

Sin embargo, un vídeo que trascendió ayer contradice sus expresiones, debido a que muestra a la mujer en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida emitiéndole palabras soeces al policía y rehusándose a entregar los documentos.

PUBLICIDAD

El pietaje de la cámara corporal capturó los momentos en los que Santiago López se acercaba al oficial y le apuntaba con el dedo gritándole: “Yo se lo doy a otro oficial. A usted no”.

En repetidas ocasiones, según el vídeo, Matos Rodríguez solicitó “la licencia y registro del vehículo” por uso de un celular mientras conduce.

“Sí estoy hablando por celular por una emergencia, ¿y qué car[...] pasó?”, reclamaba la mujer.

El vídeo también muestra al oficial advirtiéndole a Santiago López que procedía contra ella una infracción (ticket) por violar la ley al usar un teléfono mientras conducía, pero que si continúaba rehusándose a cooperar, procedía un arresto por obstrucción a la justicia.

Luego, el oficial camina hacia ella, quien le indica: “No te me acerques Matos, conmigo no jod[...]” y el policía respondió: “Yo voy a proceder si usted sigue en esta actitud”.

Mientras la mujer hace una llamada telefónica, el agente llama por el radio de la motora solicitando la llegada de otros oficiales para proceder con el arresto. El vídeo termina cuando la ciudadana entra a su auto vehículo y emprende la marcha, por lo que el oficial sube a su motora.

El primer informe policiaco acerca de este incidente estableció que la conductora rehusó entregar sus documentos y que luego resistió el arresto, por lo que fue necesario el dispositivo electrónico después de varias advertencias.

De hecho, un vídeo tomado por un ciudadano dentro del restaurante de comida rápida mostró cómo la mujer entró al local seguida por el oficial que intentaba arrestarla. Luego, la sigue fuera del restaurante al estacionamiento, donde el policía aplicó el taser y la mujer cae al suelo.

PUBLICIDAD

Previo a que surgiera el vídeo de la cámara corporal, la mujer rechazó -en la entrevista con este diario- la versión de la Uniformada y, además, alegó que la llamada que sostenía -con su madre- mientras conducía era por ‘speaker’ y que el oficial no le informó la razón para detenerla.

No obstante, el pietaje muestra que el oficial sí se encargó de informar que la intervención era por el uso de un teléfono celular y advirtió de las consecuencias.

“Él (Matos Rodríguez) me pidió hostilmente los documentos, que se los iba a entregar porque los tengo al día. Pero le digo que voy a estacionar el carro bien, porque estoy tapando la salida del servicarro, prendo el carro y él se mete por la puerta del chofer y me dice que quedo bajo arresto, le pregunté por qué, lo cual él no contestó”, contó Santiago López, durante la entrevista. Sin embargo, dichas declaraciones quedaron en entredicho tras la publicación del vídeo.

Este caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago, quien citó a las partes para el 22 de diciembre.