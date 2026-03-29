Una mujer resulta herida tras disparo en Humacao

Una mujer resultó herida con fragmentos de un proyectil en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Humacao.

Los hechos habrían ocurrido a eso de las 3:02 a.m., en las inmediaciones de un negocio en la avenida Font Martelo.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar supuestamente se suscitó una pelea entre varias personas. Se alega que alguien habría disparado solo para asustar a los presentes y que se detuviera el altercado.

Sin embargo, el proyectil habría rebotado, provocando que una mujer fuera herida por fragmentos, por lo que fue transportada a un hospital del área en condición estable.

En el lugar fue ocupada un arma de fuego y una persona fue citada como parte de la investigación.