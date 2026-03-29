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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Una mujer resulta herida tras disparo en Humacao

Según la Policía, el incidente ocurrió en horas de la madrugada de este domingo

29 de marzo de 2026 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos habrían ocurrido a eso de las 3:02 a.m., en las inmediaciones de un negocio en la avenida Font Martelo, en Humacao (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida con fragmentos de un proyectil en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Humacao.

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Los hechos habrían ocurrido a eso de las 3:02 a.m., en las inmediaciones de un negocio en la avenida Font Martelo.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar supuestamente se suscitó una pelea entre varias personas. Se alega que alguien habría disparado solo para asustar a los presentes y que se detuviera el altercado.

Sin embargo, el proyectil habría rebotado, provocando que una mujer fuera herida por fragmentos, por lo que fue transportada a un hospital del área en condición estable.

En el lugar fue ocupada un arma de fuego y una persona fue citada como parte de la investigación.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Humacao estará a cargo del caso.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHumacaoHeridos de bala
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