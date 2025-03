¿Cuál podría ser el motivo?

Mientras la investigación policial y los análisis forenses continúan su curso, hay muchas personas que especulan sobre los motivos detrás del macabro hallazgo que no ha pasado desapercibido en la isla.

“No recuerdo otro caso similar en este momento, lo cual no quiere decir que no lo haya” , dijo a El Nuevo Día el profesor de Justicia Criminal en la Universidad Interamericana en Ponce, José Raúl Cepeda .

Por su experiencia, Cepeda no cree que este caso esté relacionado con el narcotráfico, sino con alguna práctica antropológica poco común de gente que se quiere llevar los restos de sus seres queridos para enterrarlos en donde viven actualmente.

“Me parece más probable por el método. En el caso del narcotráfico, primero, no me imagino quien quiera llevar una venganza a este nivel. Tampoco me sorprendería porque hay una influencia en Puerto Rico con México, que siempre ha estado, pero que se hace más notable por los medios de comunicación en las últimas décadas”, indicó Cepeda.