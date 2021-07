Los dos abogados de defensa de Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien confesó haber asesinado a Andrea Ruiz Costas, sometieron ayer, viernes, ante el Tribunal de Caguas una moción en la que solicitan ser relevados por conflicto de intereses.

La solicitud se presentó a solo dos días de que el tribunal escuche la evaluación psiquiátrica que le ordenó el juez Edwin Flores Sellés a Ocasio Santiago para determinar si es procesable o no por los cargos que se le imputan.

El Nuevo Día conversó con el licenciado Rubén Parrilla Rodríguez, quien junto a Luis Pérez defienden al imputado, pero este rehusó explicar los motivos para solicitar un relevo debido a que no está obligado a detallar el conflicto de interés, ni siquiera ante un juez.

“Los conflictos de interés, como norma general, son confidenciales y yo ni siquiera lo he hablado con mi cliente así que no puedo discutir cuál sería el conflicto de interés en este momento. Así que no voy a hablar del conflicto de interés. Al tribunal se le notificó ayer, viernes, pero ya le habíamos adelantado información a las fiscales desde el miércoles”, manifestó Parrilla Rodríguez vía telefónica.

Sin embargo, el abogado aseguró que la vista de procesabilidad contra Ocasio Santiago, pautada para el lunes a las 9:00 a.m., no se verá afectada, porque la solicitud sometida al tribunal no aplica automáticamente. Por el contrario, le compete a un juez evaluar la moción y discutirla junto a ambos abogados en otra vista.

“Hay que celebrar una vista en la que se discute cuál es el conflicto de interés. La jurisprudencia ha dicho que no hay que especificar el conflicto. Una vez el abogado entiende que surgió un conflicto debería ser suficiente informárselo al tribunal y, como norma general, no hay que explicar en detalle, ni dar una justificación mayor de cuál es el conflicto de interés, pero eso será lo que pase el lunes”, explicó Parrilla Rodríguez.

La vista para evaluar la solicitud de relevo de los abogados de Ocasio Santiago está pautada para el próximo lunes a la 1:30 p.m. en la sala 201 del Tribunal de Caguas, ante el juez José D’Anglada Raffucci.

“Hay varias causas de acción (sobre la evaluación de relevo de abogados). Uno es que releven a los dos abogados que estamos representando, porque somos los que conocemos el caso, y otro es que también releven a la Sociedad para la Asistencia Legal. Al final pudiera ser que releven a los abogados y no a la Sociedad y sea la Sociedad la que tenga que trabajar el asunto. Como también podría ser que no nos releven”, abundó Parrilla Rodríguez, refiriéndose a los posibles escenarios luego de la vista de relevo.

Esta es una de varias controversias que han rodeado el caso de Ruiz Costas, cuyo asesinato se reportó el 28 de abril.

De otra parte, ayer trascendió públicamente que el Departamento de Justicia nombró al fiscal Yamil Juarbe como parte del equipo que representa al Ministerio Público en este caso. El abogado también es parte de los fiscales que llevan la acusación de Jensen Medina, sospechoso de asesinar a Arellys Mercado Ríos en Fajardo. Esta información fue revelada por el diario digital Noticel.

A continuación resaltamos los eventos más trascendentales en este caso:

- La víctima fue asesinada semanas después de que la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez declaró no ha lugar una denuncia de Ruiz Costas por acoso y amenazas sufría por parte de Ocasio Santiago.

- En esa vista judicial, la jueza Alvarado Rodríguez negó aprobar una orden de protección solicitada por Ruiz Costas. En uno de los audios de las vistas que trascendieron públicamente, Ruiz Costas dijo que la jueza estaba malhumorada y molesta por la hora en que le llevaron el caso, que fue cerca de las 6:30 de la tarde. La fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez y el oficial policiaco que acompañó a Ruiz Costa a la vista, Ernesto Zayas, han respaldado públicamente la versión de que la jueza Alvarado Rodríguez estaba molesta.

- El Tribunal Supremo de Puerto Rico negó todas las solicitudes que presentó la prensa para tener acceso a las grabaciones de las vistas, pese a que es asunto público. Incluso, la familia de Ruiz Costas presentó un recurso legal solicitando acceso a los audios, pero también se le denegó.

- Ocasio Santiago confesó haber asesinado a Ruiz Costas, pero su procesabilidad por esos hechos depende de una evaluación psiquiátrica. Sus abogados presentaron una moción de regla 240, lo que implica que el tribunal debe designar un perito en psiquiatría para que evalúe la capacidad de una persona imputada de delitos criminales para entender el proceso judicial que enfrentará y si puede o no colaborar en su defensa.