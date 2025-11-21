Opinión
21 de noviembre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alertan sobre fraude: sujetos se hacen pasar por funcionarios del poder judicial para extorsionar

Piden información a las personas o pagos falsos por supuestos trámites judiciales. Este es el esquema

21 de noviembre de 2025 - 5:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El poder judicial alertó sobre el esquema de fraude. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un esquema de fraude en el que sujetos se hacen pasar por funcionarios de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para extorsionar a personas, solicitando información o pagos falsos por trámites judiciales, fue detectado recientemente.

RELACIONADAS

Así lo alertó este viernes el director administrativo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, quien confirmó que refirieron el asunto a las autoridades pertinentes y exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y actuar con prudencia ante este tipo de intentos de fraude.

“El poder judicial de Puerto Rico reitera que ningún trámite judicial legítimo requiere pagos por teléfono ni por medios electrónicos no oficiales”, expresó.

“Hacemos un llamado a las personas a comunicarse con las autoridades si reciben alguna comunicación sospechosa. El poder judicial está en la mejor disposición de colaborar plenamente con las autoridades que investigan este esquema para proteger a las personas y garantizar la confianza en el sistema de justicia”, afirmó en un comunicado de prensa.

Según informó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), los impostores contactan a las víctimas alegando que están vinculadas a una demanda relacionada con la empresa Mundo Natural y exigen el envío de dinero para cubrir costos y sellos judiciales.

En otra modalidad del esquema, los impostores se comunican por teléfono o correo electrónico y comparten una carta fraudulenta bajo la firma de ilegítima de Steidel Figueroa en la que solicitan que se les haga llegar una cantidad monetaria como parte de un pleito de clase en Perú contra la misma empresa. En la carta indican que, de no cumplir, las personas se podrían atener a que se le imputen multas y otras sanciones económicas, confirmó Tribunales.

Las autoridades confirmaron que no existe ningún proceso judicial activo de esa naturaleza, por lo que se trata de un mecanismo de fraude internacional actualmente bajo investigación.

Tags
Breaking NewsTribunalesPerúfraudeNIE
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
viernes, 21 de noviembre de 2025
