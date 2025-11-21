Alertan sobre fraude: sujetos se hacen pasar por funcionarios del poder judicial para extorsionar

Un esquema de fraude en el que sujetos se hacen pasar por funcionarios de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) para extorsionar a personas, solicitando información o pagos falsos por trámites judiciales, fue detectado recientemente.

Así lo alertó este viernes el director administrativo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa, quien confirmó que refirieron el asunto a las autoridades pertinentes y exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y actuar con prudencia ante este tipo de intentos de fraude.

“El poder judicial de Puerto Rico reitera que ningún trámite judicial legítimo requiere pagos por teléfono ni por medios electrónicos no oficiales”, expresó.

“Hacemos un llamado a las personas a comunicarse con las autoridades si reciben alguna comunicación sospechosa. El poder judicial está en la mejor disposición de colaborar plenamente con las autoridades que investigan este esquema para proteger a las personas y garantizar la confianza en el sistema de justicia”, afirmó en un comunicado de prensa.

Según informó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), los impostores contactan a las víctimas alegando que están vinculadas a una demanda relacionada con la empresa Mundo Natural y exigen el envío de dinero para cubrir costos y sellos judiciales.

En otra modalidad del esquema, los impostores se comunican por teléfono o correo electrónico y comparten una carta fraudulenta bajo la firma de ilegítima de Steidel Figueroa en la que solicitan que se les haga llegar una cantidad monetaria como parte de un pleito de clase en Perú contra la misma empresa. En la carta indican que, de no cumplir, las personas se podrían atener a que se le imputen multas y otras sanciones económicas, confirmó Tribunales.