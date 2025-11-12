Opinión
12 de noviembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pedía cambio para un billete de $100 y huía con el dinero: mujer enfrenta cargos por fraude

Esto es lo que alega la Fiscalía de San Juan sobre la imputada que ahora es buscada por las autoridades

12 de noviembre de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fiscalía de San Juan radicó cargos por los delitos de fraude y apropiación ilegal. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en ausencia contra una mujer que presuntamente pedía cambio para un billete de $100 y luego huída con el dinero.

En la vista de Regla 6, la togada evaluó la prueba que presentó el fiscal Edmanuel Santiago Quiles contra la imputada Jirieth de Jesús Sánchez y le fijó una fianza de $32,000. Además, expidió una orden de arresto.

De Jesús Sánchez enfrenta cargos por los delitos de fraude y apropiación ilegal, indicó la Policía.

Según la investigación del agente Daniel Torres Navarro, bajo la supervisión del sargento Alex R. Díaz Colón, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, la imputada habría cometido los delitos contra ocho personas en distintas fechas y lugares.

“El modus operandi de la hoy imputada era identificarse como empleada de algún negocio cercano y pedir cambio para un billete de $100. Luego, cuando lo obtenía, le decía que iba al vehículo a buscar el billete y se marchaba con el dinero”, indica el informe policiaco.

La Uniformada solicita la colaboración del público. Si tiene información que ayude a localizar a la imputada, puede comunicarse de manera confidencial a la Línea de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o con el personal del CIC de San Juan al (787) 793-1234, extensiones 2200 o 2201.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
