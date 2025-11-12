Pedía cambio para un billete de $100 y huía con el dinero: mujer enfrenta cargos por fraude
Esto es lo que alega la Fiscalía de San Juan sobre la imputada que ahora es buscada por las autoridades
12 de noviembre de 2025 - 4:07 PM
12 de noviembre de 2025 - 4:07 PM
La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en ausencia contra una mujer que presuntamente pedía cambio para un billete de $100 y luego huída con el dinero.
En la vista de Regla 6, la togada evaluó la prueba que presentó el fiscal Edmanuel Santiago Quiles contra la imputada Jirieth de Jesús Sánchez y le fijó una fianza de $32,000. Además, expidió una orden de arresto.
De Jesús Sánchez enfrenta cargos por los delitos de fraude y apropiación ilegal, indicó la Policía.
Según la investigación del agente Daniel Torres Navarro, bajo la supervisión del sargento Alex R. Díaz Colón, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, la imputada habría cometido los delitos contra ocho personas en distintas fechas y lugares.
“El modus operandi de la hoy imputada era identificarse como empleada de algún negocio cercano y pedir cambio para un billete de $100. Luego, cuando lo obtenía, le decía que iba al vehículo a buscar el billete y se marchaba con el dinero”, indica el informe policiaco.
La Uniformada solicita la colaboración del público. Si tiene información que ayude a localizar a la imputada, puede comunicarse de manera confidencial a la Línea de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o con el personal del CIC de San Juan al (787) 793-1234, extensiones 2200 o 2201.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: