18 de septiembre de 2025
80°nubes dispersas
Noticias/Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a imputado de asesinar a hombre debajo de un puente en Aguadilla

Los hechos fueron reportados el 11 de junio debajo del puente del sector La Vía

18 de septiembre de 2025 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden de allanamiento diligenciada fue expedida por la jueza Soraya Méndez, del Tribunal de Aguadilla. (Archivo)
Fiscalía de Aguadilla radicó tres cargos criminales contra Reynaldo Onix Chaparro Valladares que incluyen uno por asesinato y dos por violaciones a la Ley de Armas presuntamente asesinar a Juan Gabriel Acevedo Cruz el pasado 9 de junio en el sector La Vía, en el mencionado municipio.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El juez Davier Alfaro Álvaro, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra Reynaldo Onix Chaparro Valladares por el asesinato de Juan Gabriel Acevedo Cruz en hechos registrados el 9 de junio en el sector La Vía, informó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La Fiscalía de Aguadilla formuló tres cargos contra Chaparro Valladares, uno por asesinato en primer grado y dos por violaciones a la Ley de Armas.

Luego de escuchar la prueba, Alfaro Álvaro fijó encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1 millón que Chaparro Valladares no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar pautada para el 2 de octubre.

De acuerdo con la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, el cuerpo de Acevedo Cruz fue encontrado dentro de un carrito de compras. El cuerpo de Acevedo Cruz, quien falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala, estaba envuelto en una sábana.

Según Justicia, la pesquisa incluyó la ocupación de piezas y objetos de evidencia en la escena, así como el testimonio del principal testigo del Ministerio Público, quien identificó a Chaparro Valladares como el responsable de los hechos.

Su testimonio fue corroborado con la evidencia encontrada en el lugar.

El día de los hechos, el informe preliminar de la Policía sostuvo que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:07 p.m. alertó a las autoridades sobre disparos debajo del puente del sector La Vía, en Aguadilla.

Tags
Breaking NewsAguadillaAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosTribunal de AguadillaLey de Armas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
