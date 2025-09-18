Arrestan a imputado de asesinar a hombre debajo de un puente en Aguadilla

El juez Davier Alfaro Álvaro, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto contra Reynaldo Onix Chaparro Valladares por el asesinato de Juan Gabriel Acevedo Cruz en hechos registrados el 9 de junio en el sector La Vía, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Aguadilla formuló tres cargos contra Chaparro Valladares, uno por asesinato en primer grado y dos por violaciones a la Ley de Armas.

Luego de escuchar la prueba, Alfaro Álvaro fijó encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $1 millón que Chaparro Valladares no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar pautada para el 2 de octubre.

De acuerdo con la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, el cuerpo de Acevedo Cruz fue encontrado dentro de un carrito de compras. El cuerpo de Acevedo Cruz, quien falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala, estaba envuelto en una sábana.

Según Justicia, la pesquisa incluyó la ocupación de piezas y objetos de evidencia en la escena, así como el testimonio del principal testigo del Ministerio Público, quien identificó a Chaparro Valladares como el responsable de los hechos.

Su testimonio fue corroborado con la evidencia encontrada en el lugar.