Causa para arresto contra dos hombres por asesinato de un menor durante un robo en Isabela

El Tribunal de Aguadilla encontró causa para el arresto de dos hombres por el asesinato de un menor de edad que supuestamente era cómplice de ambos durante un robo domiciliario en Isabela.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia identificó a los imputados como Jonathan Pellot Arocho, de 26 años, y Jecksell Díaz Rodríguez, de 18.

Según la investigación llevada a cabo por el agente de la Policía, Miguel A. Chaparro Galloza, los hechos imputados fueron reportados a eso de las 10:11 p.m. del pasado 25 de noviembre de 2025, en una vivienda en el barrio Mora, en el mencionado municipio.

Un comunicado de la Policía había indicado que, según alegó el querellante, “dos individuos irrumpieron en su hogar anunciando el asalto”.

“Uno de ellos, el cual portaba un arma de fuego lo agredió provocándole una herida abierta en el área de la cabeza (al querellante dueño de la propiedad). Acto seguido el asaltante realizó un disparo, hiriendo a su acompañante identificado como Marcelo Acevedo Colón, de 16 años y residente de dicho municipio”, añadió la Uniformada.

PUBLICIDAD

El joven fue transportado a la sala de emergencias de un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica.

Al día siguiente, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, indicó que el dueño de la casa llegó poco después de que dos personas habían irrumpido en su residencia.

“Los coge dentro de la casa. Le piden que se tire al suelo. Él le comenta que por condiciones de salud no puede tirarse al suelo, y entonces lo fuerzan. Le dan como un cantazo, lo agreden y él cae suelo”, indicó Méndez.

Agregó que, “luego que cae al suelo, hubo un tiro, se zafa un tiro. Él no sabe si es que están en discusión por algo es que fue por casualidad que se zafa el tiro”.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el propietario fue agredido con la culata del arma de fuego, mientras que el joven resultó herido de bala en el área de la pelvis.

“La cuestión es que escucha cuando le dice: ‘Me diste’, ‘me diste’”, abundó Méndez. “Eso fue en cuestión de segundos. Ellos salen de la propiedad”.

Según Méndez, una “segunda escena” surgió en el hospital CIMA de Isabela, a donde llegó un herido de bala.

“Uniendo los hechos, se relaciona, el que llega a la sala de emergencia nuestra, con el incidente del robo”, sostuvo el alcalde. “En el hospital es atendido y se transporta en ambulancia al hospital de Moca, donde llega sin vida. Ahí descubrimos que es un joven de 16 años, residente del barrio Jobos de Isabela”.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado de Justicia, tras la investigación, los fiscales Shaquille Mercado Rivera y Belinda N. Brignoni Hernández presentaron los cargos por asesinato, apropiación ilegal, tentativa de robo, destrucción de evidencia, amenazas, escalamiento, así como posesión y uso ilegal de armas de fuego.

Justicia sostuvo que “Pellot Arocho y Díaz Rodríguez, utilizando un arma de fuego, causaron la muerte de Marcelo Luis Acevedo Colón al intentar cometer el delito de robo”.

Tras evaluar la prueba, el juez Orlando Avilés Santiago, del Tribunal de Aguadilla, quien encontró causa en todos delitos imputados, mientras que fijó fianzas de $700,000 para Pellot Arocho y de $500,000 para Díaz Rodríguez.