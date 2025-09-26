Opinión
26 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre imputado de cometer actos lascivos contra su hija de dos años

Ángel Javier Santos Méndez, de 33 años, presuntamente cometió los actos en septiembre de este año

26 de septiembre de 2025 - 10:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Balanza Justicia
El juez Carlos Capó Hernández encontró causa en los dos cargos por actos lascivos y fijó una fianza de $600,000. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Ángel Javier Santos Méndez quien, presuntamente, cometió actos lascivos contra su hija de dos años, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

RELACIONADAS

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Santos Méndez, de 33 años, supuestamente fue sorprendido cometiendo el delito por la madre de la menor en hechos registrados el 23 de septiembre en Caguas.

La Policía indicó que Santos Méndez, presuntamente, aceptó los hechos al ser interrogado.

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó que la fiscal Carmen Isaura Rodríguez Arroyo, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Caguas, formuló los cargos contra Santos Méndez.

Tras analizar la prueba presentada, Capó Hernández encontró causa para arresto y fijó una fianza de $600,000. De momento, Justicia no indicó si Santos Méndez prestó la fianza.

La vista preliminar se celebrará el 8 de octubre.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
viernes, 26 de septiembre de 2025
