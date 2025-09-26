Causa para arresto contra hombre imputado de cometer actos lascivos contra su hija de dos años

El juez Carlos J. Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Ángel Javier Santos Méndez quien, presuntamente, cometió actos lascivos contra su hija de dos años, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la pesquisa de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Santos Méndez, de 33 años, supuestamente fue sorprendido cometiendo el delito por la madre de la menor en hechos registrados el 23 de septiembre en Caguas.

La Policía indicó que Santos Méndez, presuntamente, aceptó los hechos al ser interrogado.

Por su parte, el Departamento de Justicia indicó que la fiscal Carmen Isaura Rodríguez Arroyo, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Caguas, formuló los cargos contra Santos Méndez.

Tras analizar la prueba presentada, Capó Hernández encontró causa para arresto y fijó una fianza de $600,000. De momento, Justicia no indicó si Santos Méndez prestó la fianza.