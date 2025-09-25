Departamento de Justicia confirma cambio en los fiscales asignados al caso de Gabriela Nicole Pratts
Las dos personas designadas cuentan con más de 20 años de experiencia como procuradores de menores
25 de septiembre de 2025 - 6:29 PM
El Departamento de Justicia confirmó, este jueves, que cambió los fiscales asignados al caso del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario.
De acuerdo a la portavoz de la agencia, Astrid Matos, los nuevos fiscales asignados son Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes.
De igual forma, Matos añadió que la fiscal Brenda Liz Soto Santiago permanecerá en el equipo que litigará el caso en el Tribunal de Aibonito. El equipo permanecerá bajo la supervisión del fiscal de Distrito de Aibonito, Ernesto Quesada.
Hasta el miércoles, los fiscales originalmente asignados al caso fueron Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes Cruz Vélez.
Lourdes Gómez Torres, titular de Justicia, confirmó la información durante una intervención radial en el programa WKAQ en la tarde con Enrique “Kike” Cruz, en la estación WKAQ 580.
El Nuevo Día solicitó declaraciones escritas de Gómez Torres sobre la razón para el cambio de fiscales y aguarda por una respuesta.
Pratts Rosario fue asesinada el 11 de agosto durante una presunta discusión en una intersección de Aibonito.
De momento, Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Su hija, Anthoneiska Avilés Cabrera, también fue imputada por la Fiscalía de Aibonito, pero un perito luego determinó que la menor no es procesable en estos momentos, planteamiento que la jueza Paola Morales acogió.
Por otra parte, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó, el 18 de septiembre, que analizaba evidencia genética nueva.
