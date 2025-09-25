Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Justicia confirma cambio en los fiscales asignados al caso de Gabriela Nicole Pratts

Las dos personas designadas cuentan con más de 20 años de experiencia como procuradores de menores

25 de septiembre de 2025 - 6:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | Departamento de Justicia confirma cambio en los fiscales asignados al caso de Gabriela Nicole Pratts. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia confirmó, este jueves, que cambió los fiscales asignados al caso del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario.

RELACIONADAS

De acuerdo a la portavoz de la agencia, Astrid Matos, los nuevos fiscales asignados son Silda Rubio Barreto y Orlando Velázquez Reyes.

De igual forma, Matos añadió que la fiscal Brenda Liz Soto Santiago permanecerá en el equipo que litigará el caso en el Tribunal de Aibonito. El equipo permanecerá bajo la supervisión del fiscal de Distrito de Aibonito, Ernesto Quesada.

Hasta el miércoles, los fiscales originalmente asignados al caso fueron Soto Santiago, Edwin Ortiz Rivera III y Lourdes Cruz Vélez.

Lourdes Gómez Torres, titular de Justicia, confirmó la información durante una intervención radial en el programa WKAQ en la tarde con Enrique “Kike” Cruz, en la estación WKAQ 580.

“¡Queremos justicia!”: abrazan a la madre de Gabriela Nicole frente al Tribunal de Aibonito

“¡Queremos justicia!”: abrazan a la madre de Gabriela Nicole frente al Tribunal de Aibonito

Seres queridos de la joven asesinada se manifestaron luego de que la vista preliminar quedó pospuesta.

El Nuevo Día solicitó declaraciones escritas de Gómez Torres sobre la razón para el cambio de fiscales y aguarda por una respuesta.

Pratts Rosario fue asesinada el 11 de agosto durante una presunta discusión en una intersección de Aibonito.

De momento, Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Su hija, Anthoneiska Avilés Cabrera, también fue imputada por la Fiscalía de Aibonito, pero un perito luego determinó que la menor no es procesable en estos momentos, planteamiento que la jueza Paola Morales acogió.

Por otra parte, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó, el 18 de septiembre, que analizaba evidencia genética nueva.

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

Revelan detalles sobre arrestos por asesinato de Gabriela Nicole

¿Qué informó la Policía? Así detuvieron a Elvia Cabrera Rivera y a su hija Anthoneishka Avilés Cabrera, quien será juzgada como adulta.

Tags
Breaking NewsGabriela Nicole Pratts RosarioAibonitoDepartamento de JusticiaAsesinatosAsesinato de mujeres
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: