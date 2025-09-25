Radican cargos contra mujer que habría presentado documentos falsos ante Hacienda y el CRIM

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, halló causa para arresto en ausencia contra una mujer de 50 años, imputada por supuestamente manipular y presentar documentos fraudulentos ante el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

En comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que la imputada enfrenta un cargo por fraude, un cargo por falsificación de licencia, certificado u otros documentos y dos cargos por archivo de documentos o datos falsos.

La investigación de las autoridades reveló que, entre enero y marzo de 2023, la mujer presuntamente presentó información y documentos falsos para obtener un Certificado de Cancelación de Gravamen Contributivo relacionado con una propiedad en Bayamón.

Asimismo, la imputada habría creado un perfil en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y utilizado un número de seguro social alterado para lograr el mismo fin.