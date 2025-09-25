Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para juicio contra hombre que presuntamente asesinó a veterano en Aguada

El juicio contra Yaxier Medina Nieves comenzará el 29 de octubre

25 de septiembre de 2025 - 9:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza Aixa Rosado Pietri, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, encontró al acusado culpable de ocho cargos menos graves. (GFR Media)
El juez Juan Guzmán Escobar pautó la lectura de acusación contra Yaxier Medina Nieves para el 7 de octubre.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Juan Guzmán Escobar, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para juicio contra Yaxier Medina Nieves, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros delitos por la muerte de Luis Velázquez Nazario en hechos registrados el 16 de agosto en Aguada, confirmó el Departamento de Justicia.

RELACIONADAS

La agencia indicó, en declaraciones escritas, que Medina Nieves también enfrenta cargos de robo y violaciones a la Ley de Armas. La vista de lectura de acusación se llevará a cabo el 7 de octubre, mientras que e juicio comenzará el 29 de octubre.

La investigación de la Policía sostiene que Medina Nieves, presuntamente, le robó al hijastro de Velázquez Nazario mientras se encontraba en un cumpleaños celebrado en una residencia de alquiler a corto plazo.

El hijastro llamó a su madre para que le fuera a recoger y solicitó que Velázquez Nazario la acompañara. Cuando la pareja llegó a la residencia, Medina Nieves, supuestamente, abrió fuego contra Velázquez Nazario.

Tags
Breaking NewsTribunal de AguadillaAsesinatosVeteranosAguada
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: