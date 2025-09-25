Encuentran causa para juicio contra hombre que presuntamente asesinó a veterano en Aguada

El juez Juan Guzmán Escobar, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para juicio contra Yaxier Medina Nieves, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros delitos por la muerte de Luis Velázquez Nazario en hechos registrados el 16 de agosto en Aguada, confirmó el Departamento de Justicia.

La agencia indicó, en declaraciones escritas, que Medina Nieves también enfrenta cargos de robo y violaciones a la Ley de Armas. La vista de lectura de acusación se llevará a cabo el 7 de octubre, mientras que e juicio comenzará el 29 de octubre.

La investigación de la Policía sostiene que Medina Nieves, presuntamente, le robó al hijastro de Velázquez Nazario mientras se encontraba en un cumpleaños celebrado en una residencia de alquiler a corto plazo.