Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A la cárcel imputado por el asesinato de trabajador de mantenimiento en Ponce

Alejandro Juan Cintrón Vázquez enfrenta cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por hechos registrados el 19 de septiembre

20 de septiembre de 2025 - 5:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Juan Cintrón Vázquez, alias “Alex”, de 35 años y residente en la calle Mora, de Ponce, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, que incluyen portación de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego. (ALEXANDER BECHER)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra Alejandro Juan Cintrón Vázquez por, presuntamente, asesinar a Jason Yaniel Vélez Santos el 19 de septiembre debajo de un puente en la carretera PR-14 en la Ciudad Señorial, informó la Policía.

RELACIONADAS

Cintrón Vázquez, conocido como “Alex”, de 35 años y residente en el municipio, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas que incluyen portación de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego. Los cargos fueron formulados por los fiscales Wilfredo Santiago Vega y Daniel R. Vélez Cabrera.

Galarza Quiñones, tras analizar la prueba, encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $200,000. Cintrón Vázquez no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, pautada para el 30 de septiembre.

El día de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la zona del puente Betances. Agentes de la Policía Municipal que llegaron a la escena localizaron el cuerpo de Vélez Santos, que mostraba heridas de bala en el rostro.

Alejandro Juan Cintrón Vázquez, alias “Alex”, de 35 años y residente en la calle Mora, de Ponce, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, que incluyen portación de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego.
Alejandro Juan Cintrón Vázquez, alias “Alex”, de 35 años y residente en la calle Mora, de Ponce, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, que incluyen portación de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego. (Suministrada)

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Vélez Santos transitaba en una motora cuando, presuntamente, Cintrón Vázquez se le acercó y le realizó múltiples disparos que le ocasionaron la muerte en el acto.

Vélez Santos, de 29 años, daba mantenimiento a patios y realizaba otras labores (handy man) y vivía en el barrio Santa Pascuas. La Policía indicó que poseía expediente por violaciones a la Ley de Armas.

Cintrón Vázquez, también descrito por la Uniformada como handy man, cuenta con récord por conducir en estado de embriaguez.

Tags
Breaking NewsPonceAsesinatosCICDivisión de HomicidiosPolicía de Puerto RicoTribunal de Ponce
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: