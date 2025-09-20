A la cárcel imputado por el asesinato de trabajador de mantenimiento en Ponce

La jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto contra Alejandro Juan Cintrón Vázquez por, presuntamente, asesinar a Jason Yaniel Vélez Santos el 19 de septiembre debajo de un puente en la carretera PR-14 en la Ciudad Señorial, informó la Policía.

Cintrón Vázquez, conocido como “Alex”, de 35 años y residente en el municipio, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas que incluyen portación de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego. Los cargos fueron formulados por los fiscales Wilfredo Santiago Vega y Daniel R. Vélez Cabrera.

Galarza Quiñones, tras analizar la prueba, encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $200,000. Cintrón Vázquez no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, pautada para el 30 de septiembre.

El día de los hechos, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la zona del puente Betances. Agentes de la Policía Municipal que llegaron a la escena localizaron el cuerpo de Vélez Santos, que mostraba heridas de bala en el rostro.

Según la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Vélez Santos transitaba en una motora cuando, presuntamente, Cintrón Vázquez se le acercó y le realizó múltiples disparos que le ocasionaron la muerte en el acto.

Vélez Santos, de 29 años, daba mantenimiento a patios y realizaba otras labores (handy man) y vivía en el barrio Santa Pascuas. La Policía indicó que poseía expediente por violaciones a la Ley de Armas.