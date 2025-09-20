Juez declara culpable a hombre por actos lascivos y maltrato contra su hijo
Para impedir que el menor revelara la conducta, el acusado amenazó con hacerle daño físico
20 de septiembre de 2025 - 1:41 PM
El juez Juan Nevárez García, del Tribunal de Bayamón, declaró culpable a Abelardo Román Santiago, acusado por cometer actos lascivos y maltratar a su hijo menor de edad.
De la investigación realizada por la Policía trascendió que Nevárez García cometió los hechos del 2018 al 2021, cuando la víctima tenía entre seis y ocho años.
De acuerdo con las autoridades, para impedir que el menor revelara la conducta, el acusado lo amenazó con hacerle daño y le decía que asesinaría a su madre.
Por estos hechos, la fiscal Verónica Ortiz Gil formuló cargos contra Nevárez García por violaciones al artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico (actos lascivos) y violaciones al artículo 59 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (maltrato de menores).
El hombre, quien se expone a una sentencia de hasta 50 años de cárcel, permanecerá en el Complejo Correccional de Máxima Seguridad Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas) de Ponce hasta la lectura de sentencia, pautada para el 6 de noviembre.
