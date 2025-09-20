Juez declara culpable a hombre por actos lascivos y maltrato contra su hijo

De la investigación realizada por la Policía trascendió que Nevárez García cometió los hechos del 2018 al 2021, cuando la víctima tenía entre seis y ocho años.

De acuerdo con las autoridades, para impedir que el menor revelara la conducta, el acusado lo amenazó con hacerle daño y le decía que asesinaría a su madre.

Por estos hechos, la fiscal Verónica Ortiz Gil formuló cargos contra Nevárez García por violaciones al artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico (actos lascivos) y violaciones al artículo 59 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (maltrato de menores).