Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de septiembre de 2025
89°nubes rotas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juez declara culpable a hombre por actos lascivos y maltrato contra su hijo

Para impedir que el menor revelara la conducta, el acusado amenazó con hacerle daño físico

20 de septiembre de 2025 - 1:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se expone a una sentencia de hasta 50 años de cárcel. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Juan Nevárez García, del Tribunal de Bayamón, declaró culpable a Abelardo Román Santiago, acusado por cometer actos lascivos y maltratar a su hijo menor de edad.

RELACIONADAS

De la investigación realizada por la Policía trascendió que Nevárez García cometió los hechos del 2018 al 2021, cuando la víctima tenía entre seis y ocho años.

De acuerdo con las autoridades, para impedir que el menor revelara la conducta, el acusado lo amenazó con hacerle daño y le decía que asesinaría a su madre.

Por estos hechos, la fiscal Verónica Ortiz Gil formuló cargos contra Nevárez García por violaciones al artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico (actos lascivos) y violaciones al artículo 59 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (maltrato de menores).

El hombre, quien se expone a una sentencia de hasta 50 años de cárcel, permanecerá en el Complejo Correccional de Máxima Seguridad Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas) de Ponce hasta la lectura de sentencia, pautada para el 6 de noviembre.

Tags
Breaking NewsActos lascivosMaltrato de menoresPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: