Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
89°aguaceros
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra exempleado del WIC por apropiación de $1,200 en fondos públicos

El imputado, presuntamente, falsificó la firma de su supervisora en formularios oficiales

23 de septiembre de 2025 - 3:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agregó que la aplicación será gratuita. (GFR Media)
La vista preliminar de este caso fue señalada para el 6 de octubre.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza del Centro Judicial de San Juan, Brenda Y. Sala Rivera, halló causa para arresto contra un exempleado del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) del Departamento de Salud que, supuestamente, se apropió de $1,200 en fondos públicos.

RELACIONADAS

El Departamento de Justicia informó, en declaraciones escritas, que Roberto Cruz Vélez enfrenta 65 cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos.

Entre los cargos también se incluye uno por violar el Artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, que establece prohibiciones generales para empleados públicos.

La investigación de Justicia y dell Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública (DSP) sostiene que, entre octubre de 2021 y mayo de 2022, mientras Cruz Vélez trabajaba en el Programa WIC, supuestamente falsificó la firma de su supervisora en formularios oficiales para reclamar de manera indebida dietas, apropiándose ilegalmente de fondos públicos.

Sala Rivera halló causa probable para arresto y le fijó al imputado una fianza de $130,000.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que “desde nuestra agencia, y en colaboración con otras dependencias de seguridad, investigaremos y procesaremos a quienes utilizan su posición para beneficiarse de manera indebida, protegiendo así los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía”.

La vista preliminar se llevará a cabo el 6 de octubre.

Tags
Breaking NewsDepartamento de JusticiaWICDepartamento de Salud Oficina de Ética Gubernamental
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: