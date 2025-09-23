Hallan causa para arresto contra exempleado del WIC por apropiación de $1,200 en fondos públicos

La jueza del Centro Judicial de San Juan, Brenda Y. Sala Rivera, halló causa para arresto contra un exempleado del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) del Departamento de Salud que, supuestamente, se apropió de $1,200 en fondos públicos.

El Departamento de Justicia informó, en declaraciones escritas, que Roberto Cruz Vélez enfrenta 65 cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y archivo de documentos o datos falsos.

Entre los cargos también se incluye uno por violar el Artículo 4.2(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, que establece prohibiciones generales para empleados públicos.

La investigación de Justicia y dell Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública (DSP) sostiene que, entre octubre de 2021 y mayo de 2022, mientras Cruz Vélez trabajaba en el Programa WIC, supuestamente falsificó la firma de su supervisora en formularios oficiales para reclamar de manera indebida dietas, apropiándose ilegalmente de fondos públicos.

Sala Rivera halló causa probable para arresto y le fijó al imputado una fianza de $130,000.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que “desde nuestra agencia, y en colaboración con otras dependencias de seguridad, investigaremos y procesaremos a quienes utilizan su posición para beneficiarse de manera indebida, protegiendo así los recursos públicos y la confianza de la ciudadanía”.