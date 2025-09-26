Opinión
26 de septiembre de 2025
80°lluvia moderada
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran causa para arresto contra individuo que asesinó a un hombre en Vega Baja

Ervin Romero Vega, supuestamente, mató a Félix Pagán Lay mientras la víctima caminaba con una fémina

26 de septiembre de 2025 - 9:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
La vista preliminar del caso quedó señalada para el 7 de octubre de 2025. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró este jueves causa para arresto contra Ervin A. Romero Vega por cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas en relación con la muerte de Félix Pagán Lay, informó el Departamento de Justicia.

Los hechos que se le imputan a Romero Vega ocurrieron a las 11:50 p.m. del 3 de febrero en la barriada Altos de cuba en Vega Baja.

La agencia indicó que, según la pesquisa, Pagán Lay caminaba con una fémina por la calle Muñoz Rivera cuando Romero Vega, quien viajaba en un automóvil, se detuvo y, presuntamente, realizó un disparo al aire. Acto seguido, abrió fuego contra la mujer, quien resultó herida.

Romero Vega luego realizó dos disparos contra Pagán Lay, quien falleció en la escena. La fémina sobrevivió el ataque.

Los fiscales Isabel Lafontaine Serrano, Orlandy Cabrera Valentín y Aracelis Burgos Reyes, de la Fiscalía de Bayamón formularon cargos por asesinato e intento de asesinato, bajo el Código Penal, al igual que denuncias por disparar o apuntar con un arma de fuego de la Ley de Armas.

Meléndez Juarbe encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $175,000 que Romero Vega no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, señalada para el 7 de octubre.

Breaking NewsVega BajaTribunal de BayamónAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
