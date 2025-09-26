Encuentran causa para arresto contra individuo que asesinó a un hombre en Vega Baja

La jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró este jueves causa para arresto contra Ervin A. Romero Vega por cargos de asesinato y violaciones a la Ley de Armas en relación con la muerte de Félix Pagán Lay, informó el Departamento de Justicia.

Los hechos que se le imputan a Romero Vega ocurrieron a las 11:50 p.m. del 3 de febrero en la barriada Altos de cuba en Vega Baja.

La agencia indicó que, según la pesquisa, Pagán Lay caminaba con una fémina por la calle Muñoz Rivera cuando Romero Vega, quien viajaba en un automóvil, se detuvo y, presuntamente, realizó un disparo al aire. Acto seguido, abrió fuego contra la mujer, quien resultó herida.

Romero Vega luego realizó dos disparos contra Pagán Lay, quien falleció en la escena. La fémina sobrevivió el ataque.

Los fiscales Isabel Lafontaine Serrano, Orlandy Cabrera Valentín y Aracelis Burgos Reyes, de la Fiscalía de Bayamón formularon cargos por asesinato e intento de asesinato, bajo el Código Penal, al igual que denuncias por disparar o apuntar con un arma de fuego de la Ley de Armas.

