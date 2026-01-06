Causa para arresto contra hombre imputado de cometer actos lascivos contra su hijastra
También habría incurrido en violencia psicológica contra su pareja y su hijo
6 de enero de 2026 - 1:47 PM
6 de enero de 2026 - 1:47 PM
Un juez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra un hombre imputado de cometer actos lascivos contra su hijastra y violencia psicológica contra su pareja y su hijo.
En comunicado de prensa emitido el martes, 6 de enero, el Departamento de Justicia indicó que la fiscal Shana Gould radicó cargos contra José Ángel Morales Norat por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y a la Ley para el Bienestar y Protección de los Menores (Ley 57).
Según la investigación, los hechos imputados ocurrieron el 5 de enero del año en curso en la comunidad de Puerto Nuevo.
Tras evaluar la prueba desfilada en sala, el juez halló causa en todos los cargos y le impuso a Morales Norat una fianza global de $325,000.
De acuerdo con Justicia, la vista de conferencia fue señalada para el 14 de enero, y la vista preliminar, para el 21 de enero.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: