Causa para arresto contra hombre imputado de cometer actos lascivos contra su hijastra

Un juez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra un hombre imputado de cometer actos lascivos contra su hijastra y violencia psicológica contra su pareja y su hijo.

En comunicado de prensa emitido el martes, 6 de enero, el Departamento de Justicia indicó que la fiscal Shana Gould radicó cargos contra José Ángel Morales Norat por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) y a la Ley para el Bienestar y Protección de los Menores (Ley 57).

Según la investigación, los hechos imputados ocurrieron el 5 de enero del año en curso en la comunidad de Puerto Nuevo.

Tras evaluar la prueba desfilada en sala, el juez halló causa en todos los cargos y le impuso a Morales Norat una fianza global de $325,000.