NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre que habría disparado durante celebración de Año Nuevo en Añasco

Misael José Vélez Candelario, de 34 años, se encuentra libre bajo fianza

2 de enero de 2026 - 1:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron el 1 de enero. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre en el municipio de Añasco comenzó el 2026 con problemas con la ley, luego de que se le radicaran cargos por presuntamente disparar al suelo durante la celebración para recibir el Año Nuevo, confirmó la Policía.

Los presuntos hechos se reportaron el 1 de enero de 2026, a las 12:06 a.m. en el kilómetro 7.6 de la carretera 402 del barrio Hatillo, en el mencionado municipio, donde el imputado fue puesto bajo arresto.

Según la Policía, Misael José Vélez Candelario, de 34 años, se encontraba en el lugar, compartiendo con su esposa en una actividad de despedida de año, cuando fue observado por varias personas haciendo disparos.

“Estos vieron a Misael José Vélez Candelario, de 34 años, utilizando un arma de fuego haciendo disparos al suelo. Al estos reclamarles por lo que estaba haciendo, este les indicó que estaba disparando hacia el piso”, indica el informe preliminar.

El imputado fue identificado como Misael José Vélez Candelario, de 34 años.
El imputado fue identificado como Misael José Vélez Candelario, de 34 años. (Policía)

Tras los hechos, Vélez Candelario fue entrevistado por agentes adscritos al Distrito de Añasco. Presuntamente, el imputado indicó a la Policía que poseía licencia de armas para una Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, la cual le fue ocupada para investigación.

En adición, se le ocupó un cargador con 15 balas y la licencia de armas, indicó la Uniformada.

Este caso fue investigado por el agente Jonathan Matías Rodríguez, en unión a la sargento Idania López Pérez, y consultado con el fiscal Diego Velázquez, radicó cargos por violación al Articulo 6.14 (A) de la Ley de Armas, que penaliza el disparar o apuntar un arma de fuego.

Durante la vista de Regla 6, la jueza Noricelis Rosado Santiago, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto y fijó una fianza de $2,000, la cual el imputado prestó por medio de un fiador privado.

En consecuencia, quedó en libertad con supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el 16 de enero, a las 9:00 a.m.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
viernes, 2 de enero de 2026
