Causa para arresto contra hombre por alegados actos lascivos tras regalar chocolate con cannabis a una niña en Juncos

El Tribunal de Caguas encontró causa para el arresto de un hombre por alegados actos lascivos contra una niña después de haberle regalado un chocolate con cannabis en Juncos.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al sujeto como George L. Domínguez Alejandro, de 36 años y residente del mismo municipio.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado 15 de diciembre.

El comunicado agregó que, de acuerdo con la pesquisa, “el imputado le regaló un chocolate de cannabis a una menor de 8 años y acto seguido, cometió actos lascivos en contra de la misma”.

El caso fue consultado con el fiscal Amed Rivera, quien instruyó la radicación de cargos por violaciones a los artículos 53A (Maltrato), 53B (Actos lascivos) de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, y por el artículo 123B (Intoxicación) del Código Penal de Puerto Rico.

Domínguez Alejandro fue llevado ante la jueza María Hernández Calzada, del tribunal de Caguas, determinó causa probable, imponiendo una fianza de $160,000.