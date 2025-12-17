Opinión
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre por alegados actos lascivos tras regalar chocolate con cannabis a una niña en Juncos

Los cargos incluyen intoxicación y maltrato de un menor de edad

17 de diciembre de 2025 - 6:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal de Caguas le fijó al imputado una fianza de $160,000 (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Caguas encontró causa para el arresto de un hombre por alegados actos lascivos contra una niña después de haberle regalado un chocolate con cannabis en Juncos.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al sujeto como George L. Domínguez Alejandro, de 36 años y residente del mismo municipio.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del pasado 15 de diciembre.

El comunicado agregó que, de acuerdo con la pesquisa, “el imputado le regaló un chocolate de cannabis a una menor de 8 años y acto seguido, cometió actos lascivos en contra de la misma”.

El caso fue consultado con el fiscal Amed Rivera, quien instruyó la radicación de cargos por violaciones a los artículos 53A (Maltrato), 53B (Actos lascivos) de la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, y por el artículo 123B (Intoxicación) del Código Penal de Puerto Rico.

Domínguez Alejandro fue llevado ante la jueza María Hernández Calzada, del tribunal de Caguas, determinó causa probable, imponiendo una fianza de $160,000.

Al no poder prestarla, Domínguez fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 23 de diciembre.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
