Causa para arresto contra hombre que habría intentado ahorcar a su madre y a su abuelo en San Sebastián

La jueza Jailinne González, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto, el domingo, contra un joven de 28 años a quien se le imputa intentar asesinar a su abuelo y a su madre en una residencia en San Sebastián, informó la Policía de Puerto Rico.

El imputado, identificado por Ángel J. Morales Quintana, permanece sumariado en una institución penal luego de no presentar la fianza impuesta de $220,000.

Según el informe policial, los hecho se remontan a la madrugada del domingo, 11 de octubre, cuando la madre del joven, Damaris Quintana, de 50 años, vio a su hijo “desorientado y agresivo”. En medio de la situación, suscitada en el barrio Robles, intentó ahorcarla utilizando un alambre alrededor de su cuello.

Luego, Narciso Quintana, de 73 años, llegó al lugar donde su nieto también intentó estrangularlo con un alambre. No obstante, el septuagenario forcejeó y logró zafarse.

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El relato de la Policía detalla que Morales Quintana, residente en Mayagüez, tomó el carro Hyundai Sonata de su abuelo y lo guió hasta que chocó contra un poste, que cayó sobre el auto y le ocasionó laceraciones en la pierna derecha. El imputado recibió atención médica en una hospital de la zona.

Ángel J. Morales Quintana, enfrenta cargos por la presunta agresión a su madre y abuelo. (Suministrada por la Policía)

La pesquisa estuvo a cargo del agente Miguel Chaparro Galloza, supervisado por el sargento Ariel Irizarry Cortés y dirigidos por el teniente Orlando Camacho Vélez, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policíaca de Aguadilla.

El caso fue consultado por la Fiscalía de Aguadilla, que presentó formalmente dos cargos por tentativa de asesinato, daños agravados y maltrato a persona de edad avanzada.