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Causa para arresto contra joven de 19 años por secuestro y tentativa de asesinato

Según la Policía, la víctima logró escapar del baúl donde fue lanzado por el imputado

24 de marzo de 2026 - 7:04 AM

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La jueza Dayra Infante Bosques determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $180,000. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de San Juan encontró el lunes causa para el arresto de un joven por el secuestro de su expareja, informó la Policía en comunicado de prensa.

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La Fiscalía de San Juan radicó cargos por secuestro agravado, robo agravado y tentativa de asesinato contra Jesús A. Rodríguez Corchado, de 19 años y vecino de San Juan.

También le presentaron denuncias por conducir de manera temeraria y negligente, en violación a la Ley 22 de Tránsito.

Agregó que, según la investigación realizada, el pasado domingo, a eso de las 10:53 de la mañana, “se arrestó a Rodríguez Corchado tras agredir con los puños en el rostro al perjudicado, también de 19 años, e ingresarlo a la fuerza, en común y mutuo acuerdo con otra persona, en el baúl del Hyundai Elantra, gris claro. Posteriormente, la víctima logró salir”.

Según el informe policiaco, Rodríguez Corchado se percató que la víctima había escapado, así que “intentó impactarlo con dicho vehículo, el cual conducía”.

“Sin embargo, en esos momentos chocó” una “verja de acero de un local baldío en la avenida San Patricio”, añadió.

Tras consultar con el fiscal de turno, los cargos fueron radicados en el Tribunal de San Juan, donde la jueza Dayra Infante Bosques determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $180,000.

Al no prestarla, fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.

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SecuestrosPolicía de Puerto RicoBreaking NewsTribunal de San Juan
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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