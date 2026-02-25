Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra pareja imputada de maltratar a una adulta mayor

La víctima, madre de la imputada, supuestamente vivía bajo condiciones deplorables

25 de febrero de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
La pareja, supuestamente, abusó emocionalmente de la víctima, a quien obligaron a vivir bajo condiciones poco higiénicas junto a 14 perros que tampoco eran atendidos. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

El juez Juan Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró este martes causa para arresto contra una pareja imputada de maltratar a una adulta mayor de 65 años que, presuntamente, vivía bajo condiciones pésimas en una residencia en Toa Baja.

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que Julio Velázquez Sánchez y María Magdalena Colón Roque, hija de la víctima, enfrentan cargos de maltrato y negligencia contra la fémina de 85 años.

La fiscal Isabel Lafontaine Serrano, de la Fiscalía de Bayamón, formuló los cargos. Tras analizar la prueba, Portell Maldonado encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $20,000 que los imputados no prestaron.

Ambos permanecerán en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 5 de marzo, añadió Justicia.

Según la pesquisa realizada por la Policía, la pareja, supuestamente, abusó emocionalmente de la víctima, a quien obligaron a vivir bajo condiciones poco higiénicas junto a 14 perros que tampoco eran atendidos.

Velázquez Sánchez, presuntamente, también incurrió en un patrón de abuso verbal al utilizar palabras soeces contra la víctima, además de no permitir que otros familiares visitaran a la fémina.

Breaking NewsMaltrato de ancianosTribunal de BayamónDepartamento de Justicia
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
Noticias
