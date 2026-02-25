Causa para arresto contra pareja imputada de maltratar a una adulta mayor

El juez Juan Portell Maldonado, del Tribunal de Bayamón, encontró este martes causa para arresto contra una pareja imputada de maltratar a una adulta mayor de 65 años que, presuntamente, vivía bajo condiciones pésimas en una residencia en Toa Baja.

El Departamento de Justicia resaltó, en declaraciones escritas, que Julio Velázquez Sánchez y María Magdalena Colón Roque, hija de la víctima, enfrentan cargos de maltrato y negligencia contra la fémina de 85 años.

La fiscal Isabel Lafontaine Serrano, de la Fiscalía de Bayamón, formuló los cargos. Tras analizar la prueba, Portell Maldonado encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $20,000 que los imputados no prestaron.

Ambos permanecerán en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 5 de marzo, añadió Justicia.

Según la pesquisa realizada por la Policía, la pareja, supuestamente, abusó emocionalmente de la víctima, a quien obligaron a vivir bajo condiciones poco higiénicas junto a 14 perros que tampoco eran atendidos.

PUBLICIDAD