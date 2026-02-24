Sentencian a 10 meses de prisión a acusada de conspirar para introducir droga al Centro Metropolitano de Detención

Una mujer que figura entre ocho acusados de conspirar para introducir sustancias controladas en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Guaynabo, fue sentenciada este marte en el Tribunal federal a 10 meses de prisión y dos años de libertad supervisada, informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Selena Crespo Dumeng fue imputada el pasado 18 de julio de 2024 junto a otros siete coacusados y, posteriormente, arrestada el 22 de julio de ese mismo año. El 11 de noviembre de 2025 Crespo Dumeng se declaró culpable de conspiración para proveer contrabando en prisión.

Según los documentos judiciales, entre julio de 2023 hasta el 22 de mayo de 2024, la ahora convicta y otros siete asociados conspiraron para proporcionar objetos prohibidos, específicamente sustancias controladas, a reclusos alojados en el CDM de Guaynabo.

El grupo utilizó el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, en inglés) y a terceros para introducir las sustancias, que incluían tiras de buprenorfina (Suboxone), camufladas como correo legal a los reclusos.

“La droga se ocultaba en documentos dentro de bolsillos diseñados para ese propósito o se insertaban en los propios documentos. La acusada Crespo Dumeng actuó como intermediaria, proporcionando pagos para el contrabando de drogas al CDM”, indica la comunicación escrita enviada por la Fiscalía federal.