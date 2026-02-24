Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a 10 meses de prisión a acusada de conspirar para introducir droga al Centro Metropolitano de Detención

Selena Crespo Dumeng deberá cumplir también con dos años de libertad supervisada

24 de febrero de 2026 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre julio de 2023 hasta el 22 de mayo de 2024, la ahora convicta y otros siete asociados conspiraron para proporcionar objetos prohibidos, específicamente sustancias controladas, a reclusos alojados en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer que figura entre ocho acusados de conspirar para introducir sustancias controladas en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Guaynabo, fue sentenciada este marte en el Tribunal federal a 10 meses de prisión y dos años de libertad supervisada, informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Selena Crespo Dumeng fue imputada el pasado 18 de julio de 2024 junto a otros siete coacusados y, posteriormente, arrestada el 22 de julio de ese mismo año. El 11 de noviembre de 2025 Crespo Dumeng se declaró culpable de conspiración para proveer contrabando en prisión.

Según los documentos judiciales, entre julio de 2023 hasta el 22 de mayo de 2024, la ahora convicta y otros siete asociados conspiraron para proporcionar objetos prohibidos, específicamente sustancias controladas, a reclusos alojados en el CDM de Guaynabo.

El juez ordenó a los alguaciles federales transportarlo directamente al Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo. (GFR Media)
El 11 de noviembre de 2025 Crespo Dumeng se declaró culpable de conspiración para proveer contrabando en prisión.

El grupo utilizó el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, en inglés) y a terceros para introducir las sustancias, que incluían tiras de buprenorfina (Suboxone), camufladas como correo legal a los reclusos.

“La droga se ocultaba en documentos dentro de bolsillos diseñados para ese propósito o se insertaban en los propios documentos. La acusada Crespo Dumeng actuó como intermediaria, proporcionando pagos para el contrabando de drogas al CDM”, indica la comunicación escrita enviada por la Fiscalía federal.

El FBI en San Juan estuvo a cargo de la investigación del caso.

Tags
Breaking NewsTribunal Federal en Puerto RicoContrabandoCentro de Detención MetropolitanoFiscalía federal Servicio postal
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: