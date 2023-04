La jueza Joei-Lin Laó Meléndez, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio contra Elianni Bello Gelabert por cargos de maltrato agravado al penetrar una morada sin permiso, y en presencia de menores de edad, pero no encontró causa por un cargo de maltrato contra una menor por un incidente que ocurrió el 30 de diciembre de 2022 en la residencia de su expareja.

Los cargos por el artículo 3.2, incisos (a) y (d), corresponden a la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Tras Meléndez emitir su decisión, las fiscales Rebeca Matos Guzmán y Frances Ortiz solicitaron una vista en alzada, que se celebrará a las 9:30 a.m. del 17 de mayo, para buscar que también se le aplique a la joven el cargo por maltrato bajo la Ley 246 de para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Mientras, la lectura de acusaciones fue pautada para el 17 de abril, a las 9:30 a.m., mientras que el juicio comenzará a las 10:30 a.m. del 17 de mayo, informó Meléndez.

PUBLICIDAD

La jueza emitió su decisión al finalizar un extenso segundo día de la vista preliminar llevada a cabo en la sala 605. Bello Gelabert estuvo presente, junto con sus abogados Miriam Ortiz González y Carlos Rossy Fullana.

Meléndez acogió los argumentos de Ortiz González y Rossy Fullana de que mediante la prueba presentada no se pudo probar que Bello Gelabert agredió a Yon Albert Arias y a su hija de ocho años producto de otra relación. Bello Gelabert y Arias son padres de una menor de un año.

El segundo día de vista preliminar comenzó con el contrainterrogatorio de Arias por parte de los abogados de Bello Gelabert, seguido por el contrainterrogatorio de Matos Guzmán. Tras la Fiscalía someter su caso luego de las partes culminaron con el testimonio e interrogatorio de Arias, Ortiz González solicitó que se llamara a declarar a Leudi Quesada Mercedes, amiga de Bello Gelabert quien estuvo presente el día de los hechos, a lo que la Fiscalía no se opuso.

Matos Guzmán intentó introducir como evidencia 18 vídeos propiedad de Arias; el hombre tomó uno de los vídeos con su celular, mientras que los restantes 17 fueron capturados por una cámara de seguridad ubicada en su residencia. En ese momento, ante pedidos de la defensa, Meléndez ordenó a los presentes en sala a esperar en el pasillo en lo que Matos Guzmán mostraba los vídeos a Ortiz González, Rossy Fullana y a la jueza.

Tras ver el contenido, Meléndez retomó la vista, pero la defensa de Bello Gelabert mostró reparos sobre la pertinencia de los 18 vídeos, en específico, porque entendían que la prueba podía causar prejuicio indebido y porque también la consideraban prueba acumulativa.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, la defensa argumentó que no había manera de determinar si Arias editó los vídeos que bajó de la aplicación de la cámara de seguridad, que la fiscalía no podía garantizar si la cámara capturó otros vídeos que no se mostraron, que los vídeos no muestran fecha ni hora de grabación y que no se puede garantizar la preservación de los vídeos. Además, resaltaron que los hechos ocurrieron dentro de la residencia de Arias, pero los vídeos muestran escenas captadas en el exterior.

En última instancia, Meléndez permitió como prueba el vídeo que Arias grabó con su propio celular, pero no permitió los otros 17 vídeos de la cámara de seguridad.

El testimonio y contrainterrogatorio de Arias fue particularmente difícil, tanto para la fiscalía como para la defensa, pues el hombre, por momentos, indicó no entender las preguntas que le realizaban, además de que insistía en argumentar sus respuestas durante el turno de Rossy Fullana.

Tras finalizar el testimonio de Arias, Ortiz Gómez argumentó para que se permitiera el testimonio de Quesada Mercedes, solicitud a la que la Fiscalía accedió. La mujer testificó que fue quien acompañó, el 30 de diciembre de 2022, a Bello Gelabert a llevar a su hija de un año a un cuartel en Barrio Obrero, donde Arias debía recogerla, y según habían acordado las partes.

Tras recoger a Bello Gelabert y a la niña en su guagua, fueron hasta el cuartel, pero Arias no se presentó. Bello Gelabert decidió ir hasta la casa de Arias para entregarle a la niña. Quesada Mercedes indicó, en su declaración jurada, que no pensaba que fuese una buena idea que Bello Gelabert fuese hasta la casa de Arias porque podía “buscarse un problema”, pero la llevó de todas maneras.

PUBLICIDAD

Quesada Mercedes dijo que, al llegar a la calle sin salida donde está la residencia de Arias, se bajó con la niña de Bello Gelabert y de Arias y se encontró con la otra hija de 8 años de Arias, a quien le dijo que le avisara a su papá para que saliera. Arias salió al balcón y, según Quesada Mercedes, se negó a recibir a la menor de un año a menos que Bello Gelabert le diera la custodia. Quesada Mercedes regresó a su guagua y le informó a Bello Gelabert lo que Arias, presuntamente, le dijo.

Acto seguido, Bello Gelabert llamó a la Policía, se bajó de la guagua con su niña y fue hasta la casa de Arias para entregársela. Quesada Mercedes luego relató que un rato después vio a Bello Gelabert caminando hacia su guagua, sin la niña, y que escuchó a la bebé llorando y gateando, por lo que se bajó nuevamente y fue hasta la niña para recogerla.

En ese momento, Arias abrió el portón y salió de su casa. Bello Gelabert tomó a su hija de los brazos de Quesada Mercedes y entró a la casa del presunto perjudicado. Quesada Mercedes dijo que Bello Gelabert sentó a su hija en un mueble en la sala de la casa, pero Arias sostiene que Bello Gelabert lanzó a su hija al mueble. De inmediato, se suscitó una discusión entre Bello Gelabert y Arias; el hombre alega que Bello Gelabert empujó a su hija de 8 años y que lo agredió a él en el rostro y espalda.

PUBLICIDAD

Quesada Mercedes, por su parte, relató que no vio a Bello Gelabert empujar y/o agredir a la menor de 8 años. La menor luego le dijo a Arias que Bello Gelabert no le dio, sino que la empujó.

El testimonio y contrainterrogatorio de Quesada Mercedes, al igual que el de Arias, también se tornó un tanto difícil, puesto que la testigo también insistió en argumentar sus respuestas.

Tras escuchar los argumentos de las fiscales y de la defensa, Meléndez encontró causa por el inciso (d) del artículo 3.2, pero no causa por el artículo 59 de la Ley de Menores. Ante esto, la fiscalía solicitó enmendar la denuncia para incluir el inciso (a) del artículo 3.2, lo que Meléndez aceptó.