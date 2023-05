El fundador de GenEra, L3R., el ingeniero Saúl González Mendoza, mostró hoy al tribunal evidencia de que ha usado ese nombre como parte de las operaciones de su compañía desde 2020, casi dos años antes de que surgiera la empresa Genera PR como administrador privado de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El desfile de prueba ante el juez Anthony Cuevas tuvo lugar en la vista de interdicto por la demanda de GenEra contra Genera PR por alegado uso de su nombre de forma ilegal, por tratarse de una marca registrada.

González Mendoza relató que registró su compañía el 25 de marzo de 2020 en el Departamento de Estado como una entidad de ingresos limitados porque tiene como objetivo ayudar a ciudadanos en Puerto Rico a tener acceso a sistemas de energía renovable a bajo costo.

Durante la audiencia virtual se mostró copia del certificado de registro ante el Departamento de Estado en esa fecha.

“Me inspiró una necesidad que vi en el país de poder llevar energía confiable a más puertorriqueños. Hay un sector grande de la sociedad que no estaba siendo atendido por las compañías tradicionales. Y, a la luz del desastre mayor que ocurrió con el huracán María, entendí que podía contribuir al país desarrollando una compañía que atendiera y adelantara el acceso a energía barata y limpia para un amplio sector de la población”, dijo González Mendoza, graduado del Recinto Universitario de Mayagüez y de la Universidad de Stanford en California.

A preguntas de uno de sus abogado, Ricardo Díaz Soto, el ingeniero explicó que seleccionó el nombre de GenEra luego de un extenso análisis.

“No fue fácil. Fue un proceso arduo y de pensamiento, análisis y creatividad”, manifestó González Mendoza. “El nombre GenEra se escoge porque es un nombre sugestivo”.

Agregó que, “aunque nuestro propósito principal es generar energía, pensamos también en generar prosperidad, seguridad, tranquilidad, riqueza, ambiente... todas esas palabras se pueden asociar al término ‘genera’. Y, en ese sentido, esas nuestra ambición: cambiar el ideario del país, para que cuando piense en generar energía, lo piense en el contexto de energía descentralizada, sobre techos, para que provea más seguridad, ante eventos como el huracán María”.

“Además, le sacamos partido a la misma palabra, porque dentro de la palabra hay una parte que dice ‘Era’, así que lo interpretamos como ‘tiempo de’ generar todas estas cosas que mencionamos”, abundó. “Insistimos que se escoge por ser una palabra sugestiva”.

Durante su deposición, el abogado mostró otros documentos relacionados a su registro en el Departamento de Estado, así como una propuesta ante el Departamento de Agricultura federal en abril de 2020 para la instalación de un sistema de energía solar en un colmado llamado “Fredy”, que se completó en junio de ese año.

Asimismo, mostraron fotografías de distintas gestiones promocionales de la pequeña empresa usando su nombre en años pasados, incluyendo una guagua, cruzacalles y un letrero promocional para el reclutamiento de empleados.

Además de incluir distintivos alusivos a su compañía con el nombre de “GenEra”, también está la dirección de su correo electrónico para la empresa: saul@generapr.com.

Otro documento presentado, con fecha del 11 de mayo de 2021, demostró que enmendó su registro en el Departamento de Estado para que se reflejara esa dirección de correo electrónico como la oficial para dicha compañía.

González Mendoza explicó que ese correo electrónico corresponde a la dirección de Internet generapr.com sobre la que mantiene propiedad a través del proveedor de dominios Go Daddy.

A preguntas del abogado, el ingeniero declaró sobre documentos presentados en la vista que demostraban que alguien trató de comprarle el control de esa dirección de Internet.

Señaló que en mayo de 2022 recibió un mensaje de un representante de Go Daddy informándole que había un comprador interesado pagarle para usar el “dominio” de generapr.com, con una oferta inicial de $1,000. El demandante indicó que rechazó la oferta porque “no estaba en venta”.

Al día siguiente volvió a recibir otro mensaje de la misma persona preguntándole “si hay algún precio por el cual vendería ese ‘dominio’, pues el “comprador ha acordado aumentar su oferta a $10,000 en espera de entrar en negociaciones”.

La prueba presentada no ofreció alguna identificación del comprador. Mientras, la defensa de Genera PR intentó objetar el desfile de esa prueba por considerar que no era pertinente, pero el juez Cuevas lo admitió como evidencia.

Según otro mensaje presentado en la vista, González Mendoza rechazó la segunda oferta porque “$10,000 es muy bajo para si quiera considerarlo”.

Enfatizó en esa respuesta que “el nombre de la marca ha sido cuidadosamente desarrollado y el impacto en la publicidad existente, pérdida potencial de clientes como resultado del cambio en el ‘dominio’, así como múltiples registros existentes que usan generapr.com como ‘username’ es mucho mayor”.

Una búsqueda de El Nuevo Día en el Registro de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado reveló que Genera PR, LLC., radicó documentos para registrar dicho nombre, y los nombres “Genera” y “GeneraPR” el 25 de enero de 2023, y que el proceso se encuentra en etapa de evaluación. Radicaron, además, los logotipos que utilizan.

Estos mismos documentos fueron presentados por la parte demandante como parte de su interrogatorio directo.

Durante la vista, uno de los abogados de Genera PR, Pedro Cruz Pérez, trató de impugnar que se usara como evidencia uno de los documentos presentados por el demandante, aludiendo, en parte, a que supuestamente usaba un logo distinto para GenEra.

Sin embargo, hasta ese punto el abogado en varias ocasiones hizo alusión al nombre de la compañía demandante leyéndolo como si fuera en inglés: “GenEra”, con un sonido equivalente en español a “YEN-ERA” o “LLEN-ERA”, distinguiéndolo de la pronunciación en español de su cliente “Genera PR”.

Al admitir la validez del documento como evidencia, el juez Cuevas cuestionó: “¿Y por qué decirlo en inglés? Porque ahí no hay nada que indique... De hecho, abajo dice: ‘El Sol sale para todos’, que es en español [...] Si es ‘Yenera’, es ‘genera’”.

De igual forma, Cruz Pérez cuestionó la admisión del contrato de Genera PR con el gobierno de Puerto Rico para encargarse del sistema de generación del país, a lo que el juez Cuevas dijo que no le encontraba pertinencia, pero que no tenía reparos en admitirlo como evidencia por tratarse de un documento público “pero no veo, más allá de eso, que se pueda estipular entre las partes cuáles son las obligaciones de Genera con relación al sistema eléctrico”.

En la vista de interdicto preliminar al amparo de la Ley de Marcas, los demandantes intentan probar daño irreparable por el uso de su nombre por parte de Genera PR.

González Mendoza indicó que en su primer año de operaciones en el 2020 GenEra facturó $42,049 en proyectos de energía solar. Luego, en el 2021 facturó $153,673 y en el 2022 ascendió a $424,709.

Para el 2023 proyectaba un incremento de ingresos de similar tendencia o mayor debido a que fue cualificado por el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos para participar en el programa “Nueva Energía” que consiste en “vales” de hasta $30,000 para que residentes de la Isla puedan instalar sistemas de energía solar en sus viviendas.

Sin embargo, el demandante presentó una facturación en curso que no cumple con las proyecciones de crecimiento. González Mendoza atribuyó que la diferencia se debe a que en el 2023, el gobierno anunció un acuerdo para el manejo de activos de generación de la AEE por parte de una compañía con el nombre de Genera PR.

De prosperar la petición de interdicto preliminar, el caso pasaría a otra sala del Tribunal de San Juan donde se atendería su reclamo de interdicto permanente y causa de acción por daños y perjuicios.

La vista continuará el 8 de junio. Cada parte ha adelantado que tendrá por lo menos dos testigos para declarar.