Defensa de Félix Verdejo busca presentar en privado fragmentos de testimonios de su juicio federal

La petición de cuatro páginas presentada este jueves en el marco de la apelación de la condena del expújil por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, de 27 años, quien estaba embarazada, incluyó documentos relacionados con procedimientos celebrados sin la participación de la parte contraria o a puerta cerrada, fuera del acceso público.

El licenciado Michael Raymond Hasse, representante legal del convicto, busca presentar lo que denominó el “Anejo A”, compuesto por dos partes: ejemplos concretos de las presuntas omisiones en la transcripción del juicio y documentación médica relacionada con una lesión que sufrió mientras atendía otro caso en Nueva York.

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En ese contexto, explicó que se abordan “ejemplos más completos de las omisiones materiales identificadas, de forma consistente en fragmentos de transcripciones -en oraciones y párrafos completos- que muestran comentarios consignados en la transcripción oficial únicamente como ‘idioma extranjero’, junto con la probable categoría gramatical o figura retórica que se infiere del texto”.

Aclaró que los materiales no se reproducen en la moción “con el propósito de preservar la integridad de las órdenes de sellado emitidas por el Tribunal de Distrito (en Puerto Rico), evitar la divulgación pública del contenido protegido por dichas órdenes y salvaguardar información médica del tipo que habitualmente se presenta bajo sello”.

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Asimismo, explicó que los extractos de las transcripciones proceden de procedimientos sellados por el Tribunal de Distrito en Puerto Rico y, por consiguiente, permanecerán bajo sello hasta que la corte disponga lo contrario.

“De conformidad con la Regla Local 11.0(c)(2), la portada del Anejo A lleva estampado la leyenda ”Presentado bajo sello” y se entrega en formato impreso junto con esta moción, para que sea aceptado provisionalmente bajo sello, sujeto a la determinación del Tribunal sobre la presente solicitud", dijo el abogado.

¿Qué alega la defensa sobre la transcripción?

La supuesta controversia comenzó cuando Hasse planteó que el expediente del juicio estaba incompleto porque múltiples expresiones en español fueron sustituidas en la transcripción oficial por anotaciones como “idioma distinto al inglés”, sin reproducir las palabras pronunciadas.

La defensa sostuvo que esas omisiones dificultan examinar adecuadamente el contenido de los testimonios y preparar los argumentos de la apelación. Por ello, busca determinar si existen grabaciones u otros recursos que permitan recuperar las expresiones y reconstruir las partes faltantes.

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Verdejo cuestiona primero la jurisdicción federal

La petición de la defensa coincide con otro frente en la apelación. En un escrito presentado por cuenta propia a principios de octubre, Verdejo Sánchez se opuso a que el caso regrese al Tribunal de Distrito federal en Puerto Rico para atender las alegadas deficiencias en la transcripción.

1 / 9 | FOTOS | Familia de Keishla Rodríguez reacciona al veredicto de culpabilidad de Félix Verdejo. Bereliz Rodríguez (izq.) y Keila Ortiz, hermana y madre, respectivamente, de Keishla Rodríguez Ortiz, a su salida del Tribunal federal luego que el jurado encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez en dos de los cuatro cargos radicados. - Vanesa Serra 1 / 9 FOTOS | Familia de Keishla Rodríguez reacciona al veredicto de culpabilidad de Félix Verdejo Bereliz Rodríguez (izq.) y Keila Ortiz, hermana y madre, respectivamente, de Keishla Rodríguez Ortiz, a su salida del Tribunal federal luego que el jurado encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez en dos de los cuatro cargos radicados. Vanesa Serra Compartir

En cambio, pidió al Primer Circuito que examine primero si el tribunal federal tenía jurisdicción sobre su caso. El convicto sostiene, entre otras cosas, que los hechos ocurrieron en Puerto Rico y cuestiona la aplicación de las leyes federales por las que fue procesado.

También criticó la estrategia de su representación legal por considerar que debe priorizarse el planteamiento jurisdiccional antes de corregir el expediente. Incluso solicitó que, si se determina que el tribunal carecía de jurisdicción, el caso se remita a la esfera estatal.

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Esta diferencia de enfoque mantiene abiertas dos controversias dentro del proceso apelativo: si corresponde reconstruir partes de la transcripción del juicio y si el tribunal federal tenía autoridad para atender el caso.

En resumen, Verdejo Sánchez fue encontrado culpable de los cargos relacionados con el secuestro que resultó en la muerte de Rodríguez Ortiz y de su bebé por nacer. El jurado emitió su veredicto en julio de 2023.