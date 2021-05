El Tribunal Supremo decidió anoche en votación de 5-3 en contra de divulgar los documentos y archivos audiovisuales relacionados al auxilio que pidió en corte Andrea Ruiz Costas, la residente de Caguas asesinada por su expareja un mes después de haber solicitado, sin éxito, auxilio en el Tribunal de Primera Instancia de dicha ciudad.

Diversas fuentes dijeron a El Nuevo Día que tras una larga discusión, los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Eric Kolthoff, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón votaron en contra de divulgar los materiales relacionados a la vista. Mientras, la jueza presidenta del Supremo, Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez, votaron a favor de hacerlos públicos.

Aunque el Supremo tiene nueve curules, en este momento hay ocho porque no se ha llenado la vacante de la exjueza Anabelle Rodríguez, quien cesó funciones en diciembre por mandato constitucional al cumplir la edad de 70 años. Las fuentes no precisaron qué argumentos se hicieron de parte y parte en la discusión.

En la foto, seis de los ocho jueces del Tribunal Supremo. De izquierda a derecha, Ángel Colón, Roberto Feliberti, Eric Kolthoff, Rafael Martínez, Maite Oronoz y Mildred Pabón. Faltan Edgardo Rivera y Luis Estrella.

La deliberación se dio en respuesta a una petición hecha ayer por el Overseas Press Club, quien dijo en un recurso presentado directamente ante el Supremo que existe “un interés apremiante” por conocer lo acontecido sobre todo en la vista de causa para arresto del pasado 26 de marzo, en la que Ruiz Costas, de 35 años, denunció ante la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez ser víctima de un patrón de acoso y amenazas de parte de su expareja, Miguel A. Ocasio Santana.

La jueza Alvarado no le encontró méritos a la denuncia de Ruiz Costas, a pesar de que en vista de causa para arresto la evidencia que se exige es mínima. El día antes, otra jueza, Sonya Nieves, había negado a Ruiz Costas una orden de protección y decidió, en cambio, citarla a ella junto a su agresor para el 31 de marzo. Ruiz Costas, defraudada, decidió no continuar con el proceso.

El 27 de abril, Ocasio Santana, quien tiene antecedentes en violencia de género, la asesinó en su casa en Caguas y dispuso de su cadáver en un paraje solitario en Cayey, donde trató de quemarla, según su propia confesión. Actualmente, el hombre está preso tras no haber podido pagar la fianza de $1.1 millones que se le impuso.

El martes, Telemundo difundió un audio que Ruiz Costas envió a una amiga no identificada en la que dijo que percibió a la jueza Alvarado Rodríguez “hastiada” y molesta por la hora en que el caso le fue llevado y que cree que por eso no le encontró mérito a su denuncia.

“La que me tocó de jueza por la noche, ella estaba en….. por la hora en que se había empezado a radicar el caso y qué sé yo ni qué. El agente le dijo ‘ella llegó aquí a las 3:00, fuimos a fiscalía, entre aquí, entre que llega el acusado, entrevistarlo, conseguirla a usted…”, dijo Ruiz Costas. “Yo creo que ella en verdad dio no causa porque ella lo que estaba era hastiada, tenía una careta y ella estaba peleando con nosotros por la vídeo llamada”, continuó el mensaje de la mujer, que después, acotó: “Que sea lo que Dios quiera, que esto me sirva de lección”.

La fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez, quien no estuvo en la vista, pero escuchó la grabación, coincidió con la apreciación de Ruiz Costas.

“La jueza no estaba en el mejor ánimo de atender el caso. Se escucha como que reclamándole al policía por qué el caso llegó ahora, porque los hechos son de otro día. El policía le explica. Él da explicaciones. El caso se tenía que radicar por lo peligroso de las denuncias. Es de esos casos que no podían esperar. Llegó incluso antes de las 7:00 de la noche”, dijo la fiscal, quien sostuvo que Alvarado Rodríguez y otros jueces y juezas se quejan de que les lleven casos después de las 4:30 de la tarde.

Miguel A. Ocasio Santiago, de 40 años, confesó haber asesinado a Andrea Ruiz Costas

El juez administrador de la Región de Caguas, Ricardo Marrero, emitió una orden el martes en la que prohibía, bajo apercibimiento de desacato, que se divulgara audio o cualquier otro material de la vista, que, siendo un caso criminal, es un proceso público. El juez indicó que su orden de mordaza respondía “a la naturaleza de las alegaciones vertidas para el récord por la perjudicada-peticionaria y afín con la política pública que procura evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar”.

En respuesta a esto, el OPC, a través de su presidente, Luis Guardiola, reportero de Telemundo, y su abogado, Cirilo Cruz Tejada, dijeron que ya habían sido diseminadas las impresiones de la víctima sobre lo ocurrido en la víctima, que existe “una infinidad de especulaciones de lo ocurrido” y que “la mejor prueba para determinar lo que realmente ocurrió está en el poder de la propia Rama Judicial”.

“Mantener las grabaciones de forma confidencial lacera la confianza que tiene el pueblo en tan importante institución e impide que las alegaciones hechas por la propia víctima puedan ser corroboradas o rebatidas”, lee el recurso de la OPC, que le recordó al Supremo que los procedimientos de la Ley 54 de Violencia Doméstica no están protegidas por ninguna disposición de confidencialidad.