Esclarecen asesinato en Hatillo: presentan cargos contra el imputado del crimen

Las autoridades presentaron cargos contra un hombre por el asesinato de Jesús J. Rosa León, de 40 años, ocurrido la mañana del 18 de noviembre de 2025 en la calle Elena Delgado, en el barrio Capáez en Hatillo.

En un parte de prensa, la Policía identificó al imputado como José Javier Castro Custodio, de 34 años y residente de Hatillo, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Por estos hechos, el juez Francisco Santiago López, del Tribunal de Arecibo, halló causa para arresto contra Castro Custodio y le impuso una fianza de $300,000, que no prestó y fue ingresado a la cárcel de Bayamón.

Según la investigación de la Policía, el crimen se reportó a las 10:51 a.m. del 18 de noviembre de 2025, cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona herida de bala.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de Rosa León, con varias heridas de bala, que le causaron la muerte en el lugar.

La Policía confirmó que tanto el occiso como el imputado del crimen poseían expediente criminal por otros delitos. No se especificó cuáles.

Este caso fue presentado por las fiscales Carolina Medina De Gracia y Ilia Reichard Moran, tras la investigación del agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.