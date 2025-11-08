Opinión
8 de noviembre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fiscal se retira del caso federal contra Wanda Vázquez

Se trata de Nicholas W. Cannon, quien presentó una moción a esos fines

8 de noviembre de 2025 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La exgobernadora Wanda Vázquez Garced. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini tuvo un nuevo giro: uno de los fiscales asignados se retiró del equipo.

RELACIONADAS

El fiscal federal Nicholas W. Cannon radicó el 7 de noviembre una moción para retirarse del caso, señalando que ya no está asignado a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

“Los Estados Unidos de América, por medio de su abogado abajo firmante, solicitan respetuosamente que se retire al abajo firmante del caso. El abajo firmante presta actualmente sus servicios en la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) y ya no está asignado al caso”, resaltó Cannon en la moción.

La salida del fiscal federal ocurrió mientras Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini aguardan por sus respectivas vistas de lectura de sentencia ante la jueza de distrito Silvia Carreño Coll en el Tribunal federal en Puerto Rico.

En el caso de Vázquez Garced, la sentencia está pautada para el 4 de diciembre. Mientras, Herrera Velutini y Rossini serán sentenciados el 8 de enero de 2026, luego que Carreño Coll concecidó parcialmente mociones en las que sus abogados solicitaron posponer las sesiones para enero de 2026.

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable

¿La traicionaron? Tras salir del Tribunal Federal, así respondió al convertirse en la primera exgobernadora en la historia de Puerto Rico en ser convicta.

Originalmente, el trío había sido acusado por un gran jurado en agosto del 2020 por cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico.

En resumen, se les acusó de ofrecer dinero y apoyo a la campaña política de Vázquez Garced en la primaria por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) del 2020 a cambio de despedir a George Joyner como comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues tenía una investigación contra Bancrédito International Bank & Trust Corporation, propiedad de Herrera Velutini.

Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia federal en mayo del 2025, los tres acusados se declararon culpables de un solo cargo por violar la Ley federal de Campañas Electorales (FECA) a cambio de la desestimación del pliego inicial.

