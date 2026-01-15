Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Hallan causa para arresto contra conductor que arrolló a ciclista en Toa Baja en 2025

Luz Milagros Castro Sierra, una reconocida triatleta de 62 años, fue impactada mientras pedaleaba por la carretera PR-165

15 de enero de 2026 - 9:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luz Milagros Castro Sierra fue una reconocida triatleta. (Millie Castro / Facebook.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

A casi un año de la tragedia, la jueza Jaine González Echevarría, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto, en la mañana de este miércoles, contra el conductor imputado de arrollar fatalmente a la reconocida triatleta Luz Milagros Castro Sierra en febrero de 2025, informó la Policía.

Contra Fernando Enrique Dávila Maldonado, de 24 años y residente en Las Piedras, pesa un cargo por violación al Artículo 5.07 de imprudencia o negligencia al conducir, y otro al Artículo 11.04 de la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor de la Ley de Tránsito (causar grave daño corporal o la muerte de un ciclista), formulados por la fiscal Rosaura González.

González Echevarría analizó la prueba desfilada y tras encontrar causa para arresto en ambos cargos, fijó una fianza de $21,000 que Dávila Maldonado prestó. El imputado permanecerá libre y bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar, pautada para el 27 de enero.

Según la investigación de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, el incidente ocurrió a las 8:32 a.m. del 2 de febrero de 2025. Dávila Maldonado, presuntamente, transitaba por la carretera PR-165 en un Nissan Sentra de 2023 cuando se topó con Castro Sierra.

Contra Fernando Enrique Dávila Maldonado, de 24 años y vecino de Las Piedras, pesa un cargo por violación al Artículo 5.07 de imprudencia o negligencia y otro al Artículo 11.04 de la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor de la Ley de Tránsito, radicados por la fiscal Rosaura González.
Contra Fernando Enrique Dávila Maldonado, de 24 años y vecino de Las Piedras, pesa un cargo por violación al Artículo 5.07 de imprudencia o negligencia y otro al Artículo 11.04 de la Carta de Derechos del Ciclista y Obligaciones del Conductor de la Ley de Tránsito, radicados por la fiscal Rosaura González. (Suministrada)

Según la pesquisa, Dávila Maldonado no redujo la velocidad y no le cedió el paso a Castro Sierra. El vehículo impactó la goma trasera de la bicicleta de Castro Sierra, quien salió expulsada. La fémina recibió heridas de gravedad que le provocaron la muerte. El imputado se detuvo en la escena.

El informe de la Policía señaló que Dávila Maldonado, presuntamente, “no guardo distancia prudente y razonable” con relación a Castro Sierra.

Otra ciclista que acompañaba a Castro Sierra figuró como testigo de la Policía en la investigación e identificó a Dávila Maldonado como el conductor que, supuestamente, impactó a la víctima.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
