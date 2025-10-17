Hallan causa para arresto por actos lascivos contra hombre de Lares
Miguel A. Antuna Ortiz, de 58 años, quedó en libertad bajo fianza hasta la fecha de su vista preliminar
17 de octubre de 2025 - 4:45 PM
La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra un hombre imputado por actos lascivos y maltrato de menores por hechos ocurridos en 2022, informó el Departamento de Justicia.
Contra Miguel A. Antuna Ortiz, de 58 años y residente de Lares, pesa un cargo por violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley 246 de Bienestar y Protección de Menores y otro por violación al artículo 133-A (actos lascivos) del Código Penal de Puerto Rico, formulados por la fiscal Jenivette Bonilla Torres.
La víctima sostuvo que para el 21 de marzo de 2022 el imputado presuntamente cometió actos lascivos contra ella cuando todavía era menor de edad.
No se indicó la edad actual de la víctima.
Banuchi Ramos encontró causa para arresto en ambos cargos y fijó una fianza de $30,000 que Antuna Ortiz prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) y un fiador privado, quedando en libertad supervisada hasta el 29 de octubre, cuando se celebrará la vista preliminar.
