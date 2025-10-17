Hallan causa para arresto por actos lascivos contra hombre de Lares

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra un hombre imputado por actos lascivos y maltrato de menores por hechos ocurridos en 2022, informó el Departamento de Justicia.

Contra Miguel A. Antuna Ortiz, de 58 años y residente de Lares, pesa un cargo por violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley 246 de Bienestar y Protección de Menores y otro por violación al artículo 133-A (actos lascivos) del Código Penal de Puerto Rico, formulados por la fiscal Jenivette Bonilla Torres.

La víctima sostuvo que para el 21 de marzo de 2022 el imputado presuntamente cometió actos lascivos contra ella cuando todavía era menor de edad.

No se indicó la edad actual de la víctima.