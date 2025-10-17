Opinión
17 de octubre de 2025
84°nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto por actos lascivos contra hombre de Lares

Miguel A. Antuna Ortiz, de 58 años, quedó en libertad bajo fianza hasta la fecha de su vista preliminar

17 de octubre de 2025 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima indicó que para el 21 de marzo de 2022 el imputado presuntamente cometió actos lascivos contra ella cuando todavía era menor de edad. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra un hombre imputado por actos lascivos y maltrato de menores por hechos ocurridos en 2022, informó el Departamento de Justicia.

Contra Miguel A. Antuna Ortiz, de 58 años y residente de Lares, pesa un cargo por violación al artículo 59 (maltrato) de la Ley 246 de Bienestar y Protección de Menores y otro por violación al artículo 133-A (actos lascivos) del Código Penal de Puerto Rico, formulados por la fiscal Jenivette Bonilla Torres.

La víctima sostuvo que para el 21 de marzo de 2022 el imputado presuntamente cometió actos lascivos contra ella cuando todavía era menor de edad.

No se indicó la edad actual de la víctima.

Banuchi Ramos encontró causa para arresto en ambos cargos y fijó una fianza de $30,000 que Antuna Ortiz prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) y un fiador privado, quedando en libertad supervisada hasta el 29 de octubre, cuando se celebrará la vista preliminar.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
