Hombre recibe condena de 50 años en prisión por agredir sexualmente a una menor
Rubén Reyes Rivera cometió los actos entre principios del 2022 hasta septiembre 2023
2 de octubre de 2025 - 7:23 PM
El juez Alberto Valcárcel Ruiz, del Tribunal de Bayamón, sentenció este jueves a Rubén Reyes Rivera a cumplir una condena de 50 años en prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual y de cometer actos lascivos contra una menor, informó el Departamento de Justicia.
La agencia sostuvo, en declaraciones escritas, que Reyes Rivera cometió los actos entre principios de 2022 hasta septiembre de 2023. El ahora convicto era la pareja de la abuela materna de la víctima.
De momento, Justicia no indicó si Reyes Rivera enfrentó un juicio por jurado o mediante tribunal de derecho.
La fiscal Daniela Mejías Burgos, de la Fiscalía de Bayamón, estuvo a cargo del caso que fue investigado por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
