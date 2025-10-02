Opinión
2 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre recibe condena de 50 años en prisión por agredir sexualmente a una menor

Rubén Reyes Rivera cometió los actos entre principios del 2022 hasta septiembre 2023

2 de octubre de 2025 - 7:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rubén Reyes Rivera fue la pareja de la abuela materna de la víctima. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Alberto Valcárcel Ruiz, del Tribunal de Bayamón, sentenció este jueves a Rubén Reyes Rivera a cumplir una condena de 50 años en prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual y de cometer actos lascivos contra una menor, informó el Departamento de Justicia.

La agencia sostuvo, en declaraciones escritas, que Reyes Rivera cometió los actos entre principios de 2022 hasta septiembre de 2023. El ahora convicto era la pareja de la abuela materna de la víctima.

De momento, Justicia no indicó si Reyes Rivera enfrentó un juicio por jurado o mediante tribunal de derecho.

La fiscal Daniela Mejías Burgos, de la Fiscalía de Bayamón, estuvo a cargo del caso que fue investigado por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

