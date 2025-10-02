Hombre recibe condena de 50 años en prisión por agredir sexualmente a una menor

El juez Alberto Valcárcel Ruiz, del Tribunal de Bayamón, sentenció este jueves a Rubén Reyes Rivera a cumplir una condena de 50 años en prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual y de cometer actos lascivos contra una menor, informó el Departamento de Justicia.

La agencia sostuvo, en declaraciones escritas, que Reyes Rivera cometió los actos entre principios de 2022 hasta septiembre de 2023. El ahora convicto era la pareja de la abuela materna de la víctima.

De momento, Justicia no indicó si Reyes Rivera enfrentó un juicio por jurado o mediante tribunal de derecho.