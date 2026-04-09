Imputarán hoy a sospechoso de “hit and run” fatal de joven gruero en Caguas

El Departamento de Justicia radicará cargos hoy, jueves, contra el sospechoso de abandonar la escena donde falleció atropellado un joven gruero en diciembre pasado, en Caguas.

El individuo de 23 años fue citado para comparecer a la 1:30 p.m. ante un magistrado para el proceso de presentación de denuncias en su contra en el Tribunal de Caguas.

Tras la vista, se espera que los fiscales y oficiales de la Policía de Puerto Rico ofrezcan detalles de las alegaciones.

Luego de varios meses de investigación, a principios de esta semana, la Policía reveló que ya había entregado toda la evidencia al Ministerio Público para el procesamiento del sospechoso.

El fallecimiento de Armando A. Rodríguez Rodríguez, de 20 años de edad, fue reportado en el kilómetro 12.4 de la autopista PR-52.

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Según la información preliminar del caso, el conductor del vehículo no se detuvo en la escena después de atropellar a Rodríguez Rodríguez, en hechos reportados a eso de las 6:17 p.m. del pasado 15 de diciembre, en el kilómetro 12.4 de la autopista PR-52, en Caguas.

Rodríguez Rodríguez, residente en Trujillo Alto, “se encontraba en el área del paseo realizando labores de enganche de un vehículo con desperfectos mecánicos, una persona la cual conducía por el lugar en un auto a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, se desvió a la derecha e impactó al peatón antes mencionado”.

Acto seguido, el conductor continuó la marcha y abandonó la escena sin asistir al perjudicado, ni brindar información alguna. Tras el impacto, Rodríguez Rodríguez murió en la escena por los traumas recibidos.

Posteriormente, la Policía ocupó una guagua 4Runner blanca. En aquel momento, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, Harry Solivan, informó que buscaban saber por qué el vehículo no tenía la tablilla al momento de encontrarla.

Mientras, el vehículo fue analizado por peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde encontraron material genético que iba a ser comparado con la información del gruero, para establecer la relación de forma científica y luego presentar en un tribunal.

Asimismo, los agentes del CIC de Caguas recopilaron vídeos de cámaras de seguridad.

Tras verificar la información registral del vehículo, el sospechoso de 23 años fue citado para ser entrevistado por ls investigadores, pero guardó silencio acogiéndose al derecho constitucional a no autoincriminarse.

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“Como resultado de la investigación, todo va dirigido a eso, a que él era el conductor en ese momento”, indicó en diciembre el director del CIC de Caguas.

Allegados y grueros llevaron a cabo manifestaciones exigiendo justicia para Rodríguez Rodríguez, cuestionando el tiempo que ha tomado el procesamiento de la persona responsable del crimen.

Por su parte, en febrero pasado, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, rechazó que el sospechoso estuviera recibiendo un “trato distinto”.

Agregó que, en aquel momento, se reunieron con familiares de Rodríguez Rodríguez para ofrecerles una actualización del caso.

En una entrevista radial, cuando le preguntaron sobre si el sospechoso es familiar de la ex primera dama Beatriz Isabel Rosselló, esposa del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la secretaria indicó que no podía negar ni aceptar la información.