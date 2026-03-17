Ingresan a prisión a conductor ebrio por causar la muerte de motorista en Lajas

La Fiscalía de Mayagüez radicó cargos en la tarde de ayer, lunes, contra un conductor ebrio por causar la muerte de un motorista en Lajas.

En un comunicado de prensa, la Policía identificó al imputado como Antonio Claudio Rodríguez, de 36 años.

Detalló que, en su contra, presentaron denuncias por causar grave daño corporal a otro ser humano bajo los efectos del alcohol y causar la muerte a otra persona al conducir de forma imprudente o negligente.

También enfrenta cargos por causar daño corporal a terceros mientras se conduce un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas y por embriaguez bajo la Ley 22.

Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2026, en horas de la tarde, cuando el imputado manejaba en estado de embriaguez un vehículo marca Ford Explorer, color rojo, del año 2002.

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“Este invadió el carril por el que transitaban varias motoras, incluyendo la conducida por Elmer G. Ruiz Cruz, de 22 años de edad, quien se encontraba acompañado por una menor de edad”, indica el informe policiaco.

Un vídeo captado por un ciudadano muestra cuando la guagua Ford Explorer invadió el carril contrario por donde transitaba la motora. (captura)

“Como resultado del impacto, el conductor de la motora marca KTM, modelo Duke, color anaranjado perdió el control, provocando que ambos ocupantes salieran expulsados, y cayeran al pavimento, sufriendo múltiples traumas. Ruiz Cruz falleció mientras recibía tratamiento médico en el hospital” agregó. “La menor, por su parte, se encuentra en condición estable”.

El caso fue radicado por el fiscal Iván Blondet y el agente Juan Berrocales, adscrito a dicha División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez.

Después de evaluar la prueba, una jueza determinó causa para arresto, señalando una fianza global de $400,000.