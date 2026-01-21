Jensen Medina evalúa oferta de alegación de culpabilidad en caso federal por tráfico de drogas en las cárceles
La defensa del convicto agregó que recibió un “voluminoso paquete de descubrimiento por parte del gobierno”
21 de enero de 2026 - 10:34 AM
El convicto estatal Jensen Medina Cardona evalúa una oferta de alegación de culpabilidad presentada por la Fiscalía federal en el caso que enfrenta por presunta conspiración para tráfico de drogas en cárceles de Puerto Rico.
En una moción presentada este martes, la abogada del acusado, Yanira Colón García, informó al foro federal que la defensa recibió un “voluminoso paquete de descubrimiento por parte del gobierno y actualmente se encuentra en el proceso de revisarlo”.
“Además, en el día de hoy se recibió una oferta de alegación de culpabilidad, la cual la suscribiente (Colón García) discutirá con el señor Medina”, agregó la defensa.
Ante ello, la presentación legal del convicto solicitó al tribunal la celebración de una conferencia de estado adicional dentro de sesenta (60) días, “a fin de contar con tiempo suficiente para entablar las negociaciones de declaración de culpabilidad”.
La radicación de la moción ocurre luego de que, el pasado 8 de enero, Medina Cardona renunciara a su derecho a una vista para la lectura de acusación y solicitara que se registrara a su nombre una alegación de no culpabilidad.
Medina Cardona fue uno de 34 acusados por un gran jurado federal en diciembre pasado que supuestamente eran miembros de la ganga narcotraficante conocida como el “Grupo 31″ o “Los Tiburones”.
El convicto, quien estaba ingresado en la sección de máxima seguridad de la cárcel en Guayama, y los demás acusados enfrentan un cargo por conspiración para tráfico de drogas, en el operativo denominado como “El Señor de los Drones”.
Los cargos alegan que conspiraron para introducir y distribuir sustancias controladas, especialmente fentanilo, dentro de las cárceles con la ayuda de personas en la libre comunidad que usaban drones para llevar la droga al interior de las instalaciones penales estatales.
Medina Cardona está en prisión desde que fue declarado culpable el 28 de octubre de 2021 por el asesinato de la joven Arellys Mercado Ríos, en hechos ocurridos el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.
