Juez de Texas ordena a Camp Mystic conservar los terrenos dañados por la mortal inundación

AUSTIN, Texas - Un juez de Texas ordenó el miércoles a Camp Mystic que conservara las cabañas dañadas y otras partes del recinto afectadas por las catastróficas inundaciones del año pasado que arrasaron y mataron a 25 niñas y dos monitores.

La orden es consecuencia de una demanda interpuesta por la familia de Cile Steward, de 8 años, que fue arrastrado por la riada el pasado 4 de julio y cuyo cuerpo aún no se ha recuperado.

La juez de distrito Maya Guerra Gamble ordenó a Camp Mystic detener cualquier construcción o alteración después de que la familia argumentara que cualquier cambio en el campamento podría destruir pruebas necesarias para su demanda.

Gamble dictaminó que los propietarios de Camp Mystic no debían alterar ni demoler las cabañas donde se alojaron los campistas durante las inundaciones, y dijo que no debían utilizar la parte del campamento más cercana al río Guadalupe donde se encontraban esas cabañas.

“Lo que intentamos es preservar las pruebas que hay para que podamos comprender, para que los futuros campistas no vuelvan a verse en una situación como ésta”, declaró a la prensa Will Steward, padre de Cile, tras la vista.

Los campistas y monitores murieron cuando la crecida de las aguas arrasó una zona baja del campamento de verano antes del amanecer del 4 de julio. En total, las destructivas inundaciones causaron la muerte de al menos 136 personas, lo que plantea interrogantes sobre cómo las cosas salieron tan terriblemente mal.

El campamento, establecido en 1926, no realizó un desalojo a tiempo y sufrió un duro golpe cuando el río creció de 14 pies a 29.5 pies en 60 minutos.

“Lo peor que puedes hacer es meter a un grupo de niños de 8 años en un autobús e intentar sacarlos de allí. Todos se habrían ahogado”, dijo Mikal Watts, abogado de Camp Mystic y su familia de propietarios.

En un tribunal abarrotado el miércoles, los familiares de las niñas fallecidas llevaban botones con sus imágenes mientras los abogados de Camp Mystic mostraban fotos de árboles plantados en su memoria y planos arquitectónicos de planes para reconstruir partes del campamento fuera de una zona inundable.

Los abogados de Camp Mystic han expresado su solidaridad con las familias de las niñas, pero sostienen que poco podían haber hecho durante la catastrófica inundación que se apoderó rápidamente del campamento. El miércoles se mostraron ante el tribunal imágenes de la crecida de las aguas.

“Nadie había visto antes una inundación como la de 2025”, dijo Watts.

Más de 850 campistas ya se han inscrito para asistir al campamento este verano, dijo. El campamento aún debe recibir la aprobación de los reguladores estatales para poder funcionar este verano.

Edward Eastland, hijo del propietario del campamento Richard Eastland, fallecido en la inundación, declaró el miércoles que su madre, su esposa y sus hijos, así como otro miembro del personal, se encontraban en una casa del campamento cuando “las puertas dobles de la casa se abrieron de par en par” por la crecida de las aguas. Tuvieron que romper una ventana separada para salir y evacuar a un terreno más alto. Todos sobrevivieron.

El campamento tenía cámaras de seguridad en todo el recinto, dijo Eastland, pero nadie estaba viendo la transmisión en directo en mitad de la noche mientras subían las aguas. Cuando intentó subirla hacia las 3:00 de la madrugada, no pudo.

Y cuando se le presionó sobre los planes de inundación del campamento, Eastland dijo que no sabía si había algo más detallado que una diapositiva de un párrafo mostrada en la audiencia. Will y Cici Steward dijeron que no creen que el campamento cuente con las medidas de seguridad adecuadas para acoger a nuevos campistas mientras siguen buscando a su hija.

“No tenían un plan, y no tienen un plan para seguir adelante”, dijo Cici Steward.

La decisión del campamento el año pasado de abrir parcialmente y construir un monumento conmemorativo en el recinto provocó la indignación de muchas de las familias de las niñas que lloran a sus seres queridos y que afirmaron que no se les consultó sobre los planes.

El vicegobernador Dan Patrick ha pedido a los reguladores de Texas que no renueven la licencia de Camp Mystic mientras se investigan las muertes y ha citado las investigaciones legislativas que se espera que comiencen en primavera.

Las familias de varias de las niñas que murieron han demandado a los responsables del campamento, alegando que no tomaron las medidas necesarias para protegerlas cuando se acercaba una crecida que ponía en peligro sus vidas.

Este artículo se publicó por primera vez el 4 de marzo de 2026. Se actualizó el 8 de marzo de 2026 para corregir que la orden del juez se centraba en ordenar a Camp Mystic que no demoliera ni alterara las zonas afectadas por la inundación y no se pronunciaba explícitamente en la orden sobre si el campamento podía permanecer abierto.

