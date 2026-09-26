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Justicia presenta cargos contra tres hombres por doble asesinato en Arecibo

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre en el sector Barranca del barrio Hato Abajo

26 de septiembre de 2026 - 9:52 PM

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Mallete de un juez.
Los imputados, arrestados en el Residencia Las Mesetas, no prestaron la fianza por lo cual fueron ingresados a prisión. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Fiscalía de Arecibo presentó la noches del viernes 59 cargos criminales contra tres hombres por causar la muerte de otros dos y herir de bala a dos más en hechos ocurridos el pasado 14 de septiembre en el sector Barranca del barrio Hato Abajo dicho municipio.

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En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, jueza Heidy Kiess Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra Ricardo Medina Suárez (36 años), Josué Santiago Santiago (23 años) y Jan Carlos Valle Molina (24 años) en todos los cargos presentados y les impuso una fianza global de $4.9 millones.

Los imputados, arrestados en el Residencia Las Mesetas, no prestaron la fianza por lo cual fueron ingresados a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 13 octubre.

Según la investigación, los imputados llegaron al lugar donde se encontraban Porfirio Soto Rivera, Joel Méndez Román, Félix M. Cortés Vázquez y José G. Novoa Novoa y dispararon contra ellos.

Soto Rivera y Méndez Román murieron en el lugar a consecuencia de múltiples heridas de bala, mientras que Cortés Vázquez y Novoa Novoa resultaron heridos y fueron transportados a un hospital en condición de gravedad.

La fiscal Daisy M. Quintero Hernández presentó los cargos a los imputados por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego, al amparo del Artículo 93(a) del Código Penal de Puerto Rico y los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico, respectivamente.

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AsesinatosAreciboPolicía de Puerto Rico
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