Justicia presenta cargos contra tres hombres por doble asesinato en Arecibo

La Fiscalía de Arecibo presentó la noches del viernes 59 cargos criminales contra tres hombres por causar la muerte de otros dos y herir de bala a dos más en hechos ocurridos el pasado 14 de septiembre en el sector Barranca del barrio Hato Abajo dicho municipio.

En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, jueza Heidy Kiess Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra Ricardo Medina Suárez (36 años), Josué Santiago Santiago (23 años) y Jan Carlos Valle Molina (24 años) en todos los cargos presentados y les impuso una fianza global de $4.9 millones.

Los imputados, arrestados en el Residencia Las Mesetas, no prestaron la fianza por lo cual fueron ingresados a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 13 octubre.

Según la investigación, los imputados llegaron al lugar donde se encontraban Porfirio Soto Rivera, Joel Méndez Román, Félix M. Cortés Vázquez y José G. Novoa Novoa y dispararon contra ellos.

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Soto Rivera y Méndez Román murieron en el lugar a consecuencia de múltiples heridas de bala, mientras que Cortés Vázquez y Novoa Novoa resultaron heridos y fueron transportados a un hospital en condición de gravedad.