El 10 de mayo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confrontó al Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (Figna) con la información divulgada de que a través de NGX Military Stores, nombre comercial de las tiendas militares, se había hecho un donativo político y requirió le indicara las acciones que tomaría sobre la contratación que se proponía a hacer para que Castro Business Enterprises siguiera como concesionario de esas tiendas.

La existencia de esa comunicación fue divulgada hoy, jueves, en una vista judicial ante el juez Alfonso Martínez Piovanetti en la que se discutió la solicitud de interdicto que hizo Castro Business para que el Tribunal, entre otras cosas, impida la ruptura de la relación comercial de 14 años entre esa corporación y el Figna. El juez informará por escrito a las partes si concede o no el remedio solicitado.

El abogado de Castro Business, Zarel Soto Acabá, indicó que, tras leer la moción de desestimación presentada por el Figna, su cliente supo que la terminación de la relación de negocios estuvo presuntamente basada en un discrimen por ejercitar el derecho de la corporación a realizar donativos políticos, acción que permitió el caso Citizens United v. Federal Election Commission.

PUBLICIDAD

“Esto le da un giro trascendental al presente caso”, expresó el abogado de la corporación. “Figna está intimando que la razón que motivó a la cancelación del contrato fue precisamente lacerar los derechos constitucionales federales que ostenta Castro Business Enterprises amparados en la Primera Enmienda de la Constitución (de los Estados Unidos)”, agregó.

Esta es la primera vez que Castro o Figna mencionan como un asunto en esta controversia el donativo de $50,000 que hizo Castro Business y que terminó en la cuenta de Salvemos a Puerto Rico. Ese es el nombre del comité de acción política (Pac, en inglés) que canalizó donativos a través de dos entidades sin fines de lucro creadas con el propósito de esconder los nombres de los verdaderos donantes del Pac.

Por sus acciones ilegales en el manejo de Salvemos a Puerto Rico, su presidente Joseph Fuentes, se declaró culpable en la jurisdicción federal el pasado 5 de mayo. El Pac buscaba derrotar a los contendientes del hoy gobernador Pedro Pierluisi.

Figna alega que la no renovación del contrato, que venció el pasado 30 de junio, estuvo basado en diferencias con el concesionario sobre el desarrollo de las 10 tiendas que ofrecen productos libre de impuestos a soldados y veteranos.

No obstante, en su solicitud de desestimación hizo referencia a la carta enviada por el asesor legal principal de la Junta, Jaime A. El Koury- y que copió al secretario de Justicia Domingo Emanuelli- en el que pide cuentas sobre las acciones que seguiría Figna tras conocerse sobre el donativo. No se mencionó cuál fue la contestación que la entidad le dio a la Junta, pero lo cierto es que el 17 de mayo Figna le informó al presidente de Castro Business, Ricky Castro, que no habría renovación al expirar el acuerdo el 30 de ese mes.

PUBLICIDAD

El abogado del Figna, José Barea Fernández, insistió en que la demanda debe desestimarse porque no existió ninguna cancelación de contrato, sino que el acuerdo llegó al término acordado desde el día de su firma en 2021.

“El contrato venció y murió el 30 de junio”, expresó el abogado del Figna.

Barea Fernández argumentó que, en este caso, el Tribunal no puede obligar al gobierno a contratar a una entidad en particular, como tampoco a comprarle el inventario a Castro Business.

“La esclavitud ya fue abolida”, dijo el asesor del Fideicomiso.

Por otro lado, el abogado del concesionario dijo que aún cuando se pudiera inferir que el daño de Castro Business tienen un remedio económico que puede plantearse en un pleito ordinario, en realidad, para esta empresa el fin del acuerdo es un daño irreparable, así como la imposibilidad de vender su inventario. Señaló que el 99% de los ingresos de Castro Business provienen de la operación de las tiendas militares y como su mercancia no pagó impuestos tampoco puede venderla en el mercado regular.

“Si no se concede el remedio interdictal solicitado esto equivaldría a la muerte económica de esta corporación”, indicó Soto Acabá.