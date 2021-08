El Poder Judicial confirmó hoy, miércoles, que, a partir del 30 de septiembre, requerirá a todo su personal evidencia de que están vacunados contra el COVID-19 o someterse a prueba semanales que demuestren que no están contagiados por la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

De esta manera, la Rama Judicial adoptó las medidas impuestas el pasado 28 de julio por el gobernador Pedro Pierluisi quien decretó, mediante la orden ejecutiva 2021-058, la vacunación compulsoria de todos los empleados del gobierno central y de sus agencias y dependencias.

Pierluisi extendió la vacunación compulsoria a contratistas del gobierno, empleados del sector de la salud, hoteles, hospederías y empresas de alquileres a corto plazo mediante la orden ejecutiva 2021-062 del 5 de agosto y hoy, miércoles, firmó otra orden ejecutiva que obliga a los empleados de restaurantes, barras y otros establecimientos cerrados que ofrecen comida y bebida a también vacunarse.

El director Administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, anunció la implementación de las directrices de la orden ejecutiva 2021-058 mediante comunicación escrita.

“Con la implementación de estas medidas, el Poder Judicial se une a los esfuerzos de otras dependencias gubernamentales con el objetivo de proteger la salud y la vida de todo el personal judicial y del público que visita a los tribunales”, explicó Steidel Figueroa.

A partir del 30 de septiembre de 2021, cada persona empleada en el Poder Judicial deberá acreditar haberse inoculado contra el COVID-19 mediante la presentación de la tarjeta de vacunación (COVID-19 Vaccination Record Card) expedida por autoridad competente, o cualquier otro método físico o digital que en lo sucesivo se adopte.

Se considerará debidamente inoculada una persona cuando hayan transcurrido 14 días desde que se administró la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech o Moderna o luego de haber transcurrido 14 días desde que se le administró la única dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

Pasada la fecha indicada, aquel personal que opte por no inocularse, o si por algún motivo no resultara posible acreditar tal inoculación, deberá presentar a su supervisor inmediato un resultado negativo a COVID-19 semanalmente, a ser entregado el primer día laborable de cada semana mientras subsista la pandemia.

El resultado deberá provenir de una prueba viral cualificada SARS-CoV2 (prueba de amplificación del ácido nucleico “NAAT” o prueba de antígeno) realizada, fuera de horas laborables, dentro de las 72 horas anteriores.

Aquel personal que no se ciña a las medidas aquí implementadas, no podrá presentarse a su centro de trabajo. En este caso, tendrá la opción de acogerse a las licencias aplicables o agotar tiempo compensatorio correspondiente. De no tener balance acumulado, deberá acogerse a una licencia sin sueldo conforme a la reglamentación aplicable.