Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lo detienen por exceso de velocidad y cristales oscuros: termina en la cárcel por deber más de $40,000 de pensión

Contra Fernando Rosa de Jesús, de 46 años, pesaba una orden de arresto por incumplimiento desde el 2016

30 de enero de 2026 - 12:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una foto de archivo de una intervención policiaca. (gerald.lopez@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre detenido por la Policía en Bayamón tras presuntamente conducir a exceso de velocidad en un vehículo con los cristales tintados fuera de la ley, terminó tras las rejas al descubrirse que era buscado por una deuda de pensión de más de $40,000.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Policía, agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón intervinieron en la tarde de ayer, jueves, con el conductor de una guagua Honda Pilot, color negra, mientras transitaba por el centro comercial Plaza del Sol hacia la carretera 167.

La intervención se extendió hasta los predios del centro comercial Plaza del Parque, en Bayamón, donde fue detenido Fernando Rosa de Jesús, de 46 años. Sin embargo, el caso tomó otro giro cuando los agentes descubrieron que era buscado por las autoridades.

Contra Rosa de Jesús había una orden de arresto vigente desde 2016, emitida por la jueza Marta Dávila Román, del Tribunal de Bayamón, por “incumplimiento de una pensión alimentaria que excede los $40,400″, según la Policía.

Fernando Rosa De Jesús fue detenido por exceso de velocidad y, resultó que tenía una orden de arresto por incumplir con una pensión alimenticia desde el 2016.
Fernando Rosa De Jesús fue detenido por exceso de velocidad y, resultó que tenía una orden de arresto por incumplir con una pensión alimenticia desde el 2016. (Sumimistrada por la Policía)

La orden de arresto fue diligenciada por el agente José Lasanta Rodríguez, adscrito a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales, quien asumió la custodia del detenido. Posteriormente, Rosa de Jesús fue ingresado en la institución correccional de Bayamón.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICLey 22
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: