Lo detienen por exceso de velocidad y cristales oscuros: termina en la cárcel por deber más de $40,000 de pensión

Un hombre detenido por la Policía en Bayamón tras presuntamente conducir a exceso de velocidad en un vehículo con los cristales tintados fuera de la ley, terminó tras las rejas al descubrirse que era buscado por una deuda de pensión de más de $40,000.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón intervinieron en la tarde de ayer, jueves, con el conductor de una guagua Honda Pilot, color negra, mientras transitaba por el centro comercial Plaza del Sol hacia la carretera 167.

La intervención se extendió hasta los predios del centro comercial Plaza del Parque, en Bayamón, donde fue detenido Fernando Rosa de Jesús, de 46 años. Sin embargo, el caso tomó otro giro cuando los agentes descubrieron que era buscado por las autoridades.

Contra Rosa de Jesús había una orden de arresto vigente desde 2016, emitida por la jueza Marta Dávila Román, del Tribunal de Bayamón, por “incumplimiento de una pensión alimentaria que excede los $40,400″, según la Policía.

Fernando Rosa De Jesús fue detenido por exceso de velocidad y, resultó que tenía una orden de arresto por incumplir con una pensión alimenticia desde el 2016. (Sumimistrada por la Policía)