El juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, resolvió hoy, martes, que “no procede” que el consorcio LUMA Energy le entregue a la Cámara de Representantes documentos sobre sus compañías matrices, ATCO y Quanta, por tratarse de “otras corporaciones con personalidades jurídicas propias”.

A esos efectos, le ordenó a LUMA que, en un plazo de 48 horas, presente una certificación bajo juramento acreditando que no posee ningún documento relacionado con ATCO y Quanta.

“La parte demandante no puede solicitarle documentos de terceros a una persona, sea natural o jurídica, que estos no tengan en su posesión o que esté en posesión de terceros. ATCO y Quanta son corporaciones foráneas con personalidad jurídica propia. Estas corporaciones no fueron citadas por la comisión según lo requiere el Código Político y, por lo tanto, no están obligadas a entregar o proveer información”, dijo el juez en su resolución y orden.

“La comisión no puede pretender utilizar a un tercero que pudiera tener cierta relación, para descubrir documentos que no se encuentran en el poder de esta. Si el demandante entiende que esa información es esencial para que la comisión pueda llevar a cabo sus funciones, procede que estos se la soliciten a tales corporaciones”, agregó.

El demandante en este caso es el representante Luis Raúl Torres, quien, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, investiga la gestión de LUMA desde que asumió el control de la red eléctrica el pasado 1 de junio. Como parte de esa pesquisa legislativa, Torres solicitó a LUMA múltiples documentos, algunos de los cuales el consorcio no ha entregado bajo la premisa de que son confidenciales, contienen secretos de negocio o están en posesión de terceros, entre otros alegatos.

Entre los documentos pedidos por Torres relacionados con ATCO y Quanta, están comunicaciones escritas y electrónicas, minutas de reuniones con dependencias públicas y estudios, proyecciones y estimados preparados por las compañías matrices como parte de la concesión del contrato.

Para otros documentos, como el costo de la transición, la cantidad de empleados que se deben contratar para que el sistema opere conforme al contrato y la aportación por trabajador que se tendría que hacer al Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Cuevas determinó que “se deben analizar de forma parcial”. “Estos documentos se tendrán que cumplir de forma parcial, o sea, solo los documentos que tenga LUMA, no aquellos documentos de ATCO y Quanta”, reiteró el juez.

Otros documentos que “no proceden por la misma razón establecida anteriormente” son los relacionados con los accionistas de QUANTA y ATCO.

De otra parte, Cuevas le ordenó a Torres responder, en un plazo de 48 horas, a las “alegaciones específicas de cumplimiento” establecidas por LUMA en una moción radicada el 29 de octubre. En dicha moción, el consorcio estipuló que entregó varios de los documentos solicitados por el representante.

“El demandante debe ir sobre cada requerimiento específico y establecer si los documentos entregados por LUMA cumplen con el requerimiento. Luego, el demandante presentará una moción en la cual explicará cuáles son los requerimientos específicos con los cuales se ha incumplido. No se aceptarán alegaciones generales de incumplimiento”, estableció el juez.

En su resolución y orden, Cuevas aclaró que quedan pendiente las controversias sobre los aspectos jurídicos de legitimación activa y jurisdiccionales y, además, los reclamos de confidencialidad de algunos documentos. Dichas controversias se atenderán luego que el tribunal reciba la moción sobre el cumplimiento o incumplimiento con los requerimientos a este momento.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Torres, pero el representante informó que aún se encontraba evaluando la determinación junto a su equipo de trabajo. Sin embargo, a través de su cuenta en la red social Twitter, cuestionó si la decisión del juez “le hace justicia al pueblo de Puerto Rico”.