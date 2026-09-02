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Mayra López Mulero prepara respuesta sobre pedido del Tribunal Supremo tras radicación de queja en su contra

La abogada sostuvo que atenderá el procedimiento “con la exigencia y rigor que amerita”

2 de septiembre de 2026 - 3:39 PM

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Mayra López Mulero evitó ofrecer detalles sobre el proceso, aunque cuestionó sus fundamentos. (Pablo Martínez Rodríguez)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La licenciada Mayra López Mulero indicó este miércoles que evalúa, junto a su representación legal, la queja presentada en su contra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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“El asunto está ante la consideración de mi abogado. Nosotros solicitamos un tiempo adicional para que tengamos la oportunidad de indagar sobre la queja en términos de las alegaciones y próximamente estaremos compareciendo ante el Tribunal Supremo en respuesta a una exigencia”, expresó López Mulero a Telenoticias de Telemundo.

La abogada sostuvo que atenderá el procedimiento “con la exigencia y rigor que amerita”.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) confirmó previamente a El Nuevo Día que existe una queja contra López Mulero, quien representó a Elvia Cabrera Rivera durante el juicio por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

“Confirmamos que existe una queja activa contra la licenciada Mayra López Mulero, cuyo contenido es confidencial, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo”, indicó entonces la OAT en declaraciones escritas.

Debido al carácter confidencial del procedimiento, no se conoce el contenido de la queja y, de momento, El Nuevo Día no ha confirmado quién la presentó, ni los argumentos esbozados.

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Así se expresó la abogada de Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

López Mulero evitó ofrecer detalles sobre el proceso, aunque cuestionó sus fundamentos.

“No voy a hacer comentarios sobre una queja que no tiene ninguna razón de ser. Lo único que te puedo decir es que me parece que es bien frívola”, expresó anteriormente vía telefónica a este medio.

“Recibo con beneplácito la torpeza de haber abierto la caja de Pandora para que se sepa la verdad”, agregó.

Cuestionada sobre a qué se refería con esa expresión, López Mulero respondió que “eventualmente lo voy a explicar”.

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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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