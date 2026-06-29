Posponen para enero el juicio federal contra Luigi Mangione: estas son las razones

El juicio federal contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comenzará ahora en enero, según anunció un juez este lunes, lo que supone un aplazamiento respecto a la fecha prevista para otoño.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett ha anunciado que aplaza el juicio federal para que los abogados de Mangione puedan centrarse en su juicio estatal por asesinato, cuyo inicio está previsto para el 8 de septiembre.

La selección del jurado en el caso federal comenzará el 5 de enero, en lugar del 13 de octubre, y a continuación tendrán lugar los alegatos iniciales y las declaraciones de los testigos el 25 de enero, en lugar del 4 de noviembre, según declaró Garnett en una vista celebrada en Manhattan.

Garnett afirmó que no hará público el cuestionario que deberán rellenar los posibles miembros del jurado hasta que se haya seleccionado a este. “Dejar que circule por Internet durante meses antes de la selección del jurado solo complicaría aún más una tarea que ya de por sí promete ser difícil”, afirmó.

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1 / 15 | Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo. El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. - The Associated Press 1 / 15 Luigi Mangione: así fue su búsqueda y el arresto que le ha dado la vuelta al mundo El asesinato a balazos de Brian Thompson, ejecutivo principal de UnitedHealthcare, quien se encontraba participando de un evento en Manhattan, provocó una búsqueda extensa de su atacante. The Associated Press Compartir

La vista comenzó con aproximadamente media hora de retraso después de que Mangione se quedara atrapado en el ascensor del juzgado. El imputado parecía desconcertado cuando dos ayudantes del alguacil federal lo condujeron, ya tarde, a la sala del tribunal. Entonces, dirigió una breve mirada a la tribuna del público, donde se encontraban sentadas unas dos docenas de sus seguidores.

Garnett afirmó que había albergado la esperanza, con “un optimismo excesivo”, de que el juicio federal se celebrara en otoño, pero que “ya no podemos seguir esperando a ver qué ocurre en el caso estatal”.

“En mi opinión, es sencillamente imposible avanzar en el proceso de selección del jurado en este caso mientras el acusado y su abogado estén totalmente ocupados con el juicio estatal”, afirmó Garnett.

Los abogados de Mangione se negaron a hacer declaraciones a los periodistas tras el acto.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales relacionados con el homicidio ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable en cualquiera de los dos casos.

Vestido con un uniforme carcelario de color beige, este graduado de la Ivy League, de 28 años, se mostró enérgico y atento durante la breve vista celebrada el lunes. En algunos momentos observaba con atención, entrelazando los dedos y apoyando la barbilla sobre ellos.

Habló animadamente con sus abogados, Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo, antes de que comenzara la vista, gesticulando con las manos mientras estaba sentado entre ellos en la mesa de la defensa.

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Los cargos federales contra Mangione alegan que cruzó las fronteras estatales en autobús para acosar y asesinar a Thompson, y que utilizó medios como un teléfono móvil, Internet y las autopistas interestatales, además de alojarse en un albergue que acoge a clientes de fuera del estado, mientras planificaba y llevaba a cabo el ataque.

En una vista celebrada en febrero en el marco del proceso estatal, Mangione se pronunció en contra de la posibilidad de que se celebraran dos juicios y le dijo al juez: “Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno son dos. Se trata de una doble incriminación según cualquier definición basada en el sentido común”.

Los abogados de Mangione habían alegado que celebrar juicios consecutivos en un plazo tan ajustado vulneraría sus derechos constitucionales.

Thompson, de 50 años, fue asesinado cuando se dirigía a pie a un hotel de Manhattan para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraban a un hombre enmascarado y armado disparándole por la espalda. La policía afirma que en la munición estaban escritas las palabras “retrasar”, “denegar” y “desestimar”, imitando una frase que se utiliza para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las indemnizaciones.

Mangione fue detenido cinco días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a unas 230 millas (370 kilómetros) al oeste de Manhattan.

En enero, Garnett descartó la pena de muerte, pero dictaminó que la fiscalía podía utilizar como pruebas en su contra los objetos incautados en la mochila de Mangione durante su detención.

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Entre ellos había una pistola impresa en 3D que, según los investigadores, coincidía con la utilizada para matar a Thompson, y un cuaderno en el que, según las autoridades, Mangione describía su intención de “atacar” a un ejecutivo de una aseguradora.

A principios de este mes, los abogados de Mangione afirmaron que presentarían una defensa basada en motivos psiquiátricos en el juicio estatal, pero al día siguiente cambiaron de opinión. Dicha defensa, que se basa en la alegación de que sufría un trastorno emocional extremo en el momento del asesinato, no está permitida en los tribunales federales.

Mangione se ha convertido en un caso emblemático para quienes están descontentos con el sector de los seguros médicos.

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