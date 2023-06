Una grabación de una conversación entre Félix Verdejo Sánchez y el cuñado de Keishla Rodríguez Ortiz, Junior Zavala, en la que el exboxeador admitía haber pasado por el puente Teodoro Moscoso fue presentada como evidencia en el juicio que enfrenta por el asesinato de la joven de 27 años.

“Por el Teodoro yo pasé por allí normal”, dijo el acusado ante preguntas de Zavala del por qué su vehículo aparecía en vídeos que circularon mientras buscaban a la joven.

En la grabación aparece Verdejo Sánchez afirmando que había quedado para verse con Rodríguez Ortiz, previo a ser reportada como desaparecida, “pero no logramos vernos porque yo salí tarde de la pista y ella tenía que ir a trabajar y pues no coincidimos”.

Esta evidencia de la fiscalía se introdujo luego que la hermana de la víctima, Bereliz Rodríguez Ortiz, ofreció su testimonio durante el juicio contra Verdejo Sánchez, que se lleva a cabo en la sala tres del Tribunal Federal de San Juan.

Según Bereliz, la llamada se produjo minutos antes que la familia llegara al Instituto de Ciencias Forenses, el domingo, 2 de mayo de 2021, para recoger las pertenencias de Keishla, cuyo cuerpo fue hallado, el día anterior, en la laguna San José, en Carolina. Sobre este cuerpo de agua está el puente Teodoro Mosoco.

Entre otras cosas, Verdejo Sánchez dijo en la grabación que no había amenazado a Keishla para que no tuviera a su hijo. “Yo nunca la amenacé, nunca en mi vida, en las llamadas”, dijo.

Esta afirmación no coincide con lo planteado, bajo juramento, por la madre de la víctima, Keila Ortiz, quien dijo que temía por la vida de su hija, dadas las amenazas que recibía de Verdejo Sánchez, luego de enterarse que estaba embarazada.

La llamada terminaba con el acusado diciendo: “Hablamos en persona porque no podemos estar hablando así (en llamada)”.

Previo a la presentación de la grabación, Bereliz indicó que conocía a Verdejo Sánchez hace 15 años. Lo conoció por su esposo, Zavala, con quien Verdejo Sánchez se mudó al residencial Manuel A. Pérez, dado a que se habían criado “como primos”. Así también, dijo que tanto Zavala como Verdejo Sánchez y las hermanas Rodríguez Ortiz habían estudiado en la misma escuela, por lo que solían verse a diario.

La joven, de 28 años, dio su testimonio en calma, tomando largas pausas para responder, luego que la fiscal Jeanette Collazo le hiciera preguntas. En momentos, tenía los ojos aguados y hacía contacto visual con su padre, José Antonio Rodríguez, quien ha seguido el juicio desde que comenzó, el pasado martes.

Durante el interrogatorio, la hermana de la víctima afirmó que Verdejo Sánchez y Keishla tuvieron una relación durante más de 10 años, que describió como “tóxica”.

“No se trataban bien, no era una relación sana. Siempre era una falta de respeto de él hacia ella”, aseguró, a la vez que dijo que describió un patrón de poder y control, cuando sostuvo que su hermana no tenía redes sociales porque el expúgil no se lo permitía.

Previo al testimonio de Bereliz, declaró Angeline Ortiz Falú, quien mantuvo una relación de casi cuatro años con el padre de la víctima. Esta mantenía contacto con Keishla y, el mismo día que esta desapareció, había quedado en llevarle su perro para que lo recortara.

Ortiz Falú fue quien alertó a Bereliz de que Keishla no había llegado a su trabajo, en la mañana de aquel jueves, 29 de abril de 2021. “Eso no era normal en ella”, recordó.

Durante la mañana, el contrainterrogatorio a la madre de Rodríguez Ortiz terminó a solo minutos de que se retomara con solo dos preguntas de la abogada de defensa del acusado Verdejo Sánchez, Gabriela Cintrón.

En un intercambio que duró apenas minutos, la abogada le cuestionó a la mujer de 46 años si, el 29 de abril de 2021, tras la desaparición de Keishla, había llamado a Miguel Santiago Laiz, padre de la entonces pareja de Verdejo Sánchez.

Acto seguido, cuestionó si esa comunicación se debía a que “Miguelito” y la víctima tenían una relación, a lo que Ortiz Rivera contestó “no”, previo a que la fiscalía objetara la pregunta y el juez Pedro Delgado ordenara al jurado que no tomara en cuenta esa pregunta.

Luego que la defensa la citara como testigo, la mujer tuvo que salir de la sala, donde estaba sentada con el padre de Keishla y su hijo, Jonathan Román.

Tras hablar con el juez y las partes, la mujer se notaba visiblemente frustrada, con la cara completamente roja por contener el llanto. En ese momento, la abrazó el padre de sus hijas. Luego, Ortiz Rivera salió acompañada del fiscal Jonathan Gottfried.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona; por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

El gran jurado acusó, además, a Luis Cádiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez, y admitió culpa en noviembre, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.