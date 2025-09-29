Renuncia a vista preliminar hombre que habría apuñalado a su expareja en centro comercial de Bayamón
El proceso judicial contra Ricardo Pérez Vázquez verá juicio en su fondo en octubre
29 de septiembre de 2025 - 5:19 PM
Un hombre que enfrenta cargos por presuntamente apuñalar a su expareja en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón, renunció el lunes a la vista preliminar, que se iba a llevar a cabo en el Tribunal de Bayamón.
Según una portavoz de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el caso contra Ricardo Pérez Vázquez continuará su curso con la lectura de acusación, el 6 de octubre, y posteriormente el juicio, el 28 de octubre, a las 9:00 a.m.
Pérez Vázquez está imputado por cargos de tentativa de asesinato; maltrato al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica; maltrato de una persona de edad avanzada (Artículo 127 del Código Penal); y dos cargos al Artículo 6.06 de la Ley de Armas (portación y uso de un arma blanca).
El 28 de agosto del año en curso, el acusado llegó hasta el centro comercial y atacó a una mujer en uno de los restaurantes del “food court”.
Acto seguido, el individuo fue atacado con sillas por otras personas que se encontraban en el lugar y que llevaron a cabo un “arresto ciudadano”.
A causa de esto, Pérez Vázquez resultó con heridas leves.
