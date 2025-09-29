Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
86°bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Renuncia a vista preliminar hombre que habría apuñalado a su expareja en centro comercial de Bayamón

El proceso judicial contra Ricardo Pérez Vázquez verá juicio en su fondo en octubre

29 de septiembre de 2025 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pérez Vázquez está imputado por cargos de tentativa de asesinato; maltrato al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica; maltrato de una persona de edad avanzada (Artículo 127 del Código Penal); y dos cargos al Artículo 6.06 de la Ley de Armas (portación y uso de un arma blanca). (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre que enfrenta cargos por presuntamente apuñalar a su expareja en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón, renunció el lunes a la vista preliminar, que se iba a llevar a cabo en el Tribunal de Bayamón.

RELACIONADAS

Según una portavoz de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el caso contra Ricardo Pérez Vázquez continuará su curso con la lectura de acusación, el 6 de octubre, y posteriormente el juicio, el 28 de octubre, a las 9:00 a.m.

Pérez Vázquez está imputado por cargos de tentativa de asesinato; maltrato al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica; maltrato de una persona de edad avanzada (Artículo 127 del Código Penal); y dos cargos al Artículo 6.06 de la Ley de Armas (portación y uso de un arma blanca).

El incidente, indicó el Negociado de la Policía, ocurrió en la mañana del 28 de agosto de 2025.La investigación preliminar sostiene que un individuo, que no ha sido identificado, intentó acceder al interior de un kiosco de comida rápida en el centro comercial Plaza Río Hondo, en Bayamón.Varios testigos narraron lo que ocurrió y cómo ciudadanos intervinieron con el sujeto.
1 / 9 | Insólita agresión: así quedó la escena en la que un hombre atacó a una mujer en centro comercial de Bayamón. El incidente, indicó el Negociado de la Policía, ocurrió en la mañana del 28 de agosto de 2025. - Xavier Araújo

El 28 de agosto del año en curso, el acusado llegó hasta el centro comercial y atacó a una mujer en uno de los restaurantes del “food court”.

Acto seguido, el individuo fue atacado con sillas por otras personas que se encontraban en el lugar y que llevaron a cabo un “arresto ciudadano”.

A causa de esto, Pérez Vázquez resultó con heridas leves.

Tags
Breaking NewsBayamónOficina de Administración de Tribunales
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: